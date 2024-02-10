Энцо Фернандес предлагает себя Барселоне

Агент Энцо Фернандеса контактировал с представителями "Барселоны" для обсуждения перехода его клиента в каталонский клуб. Об этом сообщает Sport.es.

Как говорится в источнике, "Барселона" хочет усилить состав до следующего сезона и ищет на рынке варианты, которые она может реализовать в финансовом плане, один из таких вариантов – аргентинский полузащитник Энцо Фернандес. Отмечается, что если 23-летний аргентинец и сможет перейти к "Барсе", то только на правах аренды.

Напомним, в этом сезоне Энцо Фернандес сыграл в 29 матчах во всех турнирах, в которых забив шесть голов и отдав одну результативную передачу. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.