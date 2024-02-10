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Энцо Фернандес предлагает себя Барселоне
Аргентинец хочет сменить клуб
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Агент Энцо Фернандеса контактировал с представителями "Барселоны" для обсуждения перехода его клиента в каталонский клуб. Об этом сообщает Sport.es.
Как говорится в источнике, "Барселона" хочет усилить состав до следующего сезона и ищет на рынке варианты, которые она может реализовать в финансовом плане, один из таких вариантов – аргентинский полузащитник Энцо Фернандес. Отмечается, что если 23-летний аргентинец и сможет перейти к "Барсе", то только на правах аренды.
Напомним, в этом сезоне Энцо Фернандес сыграл в 29 матчах во всех турнирах, в которых забив шесть голов и отдав одну результативную передачу. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.
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