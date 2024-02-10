Лунин будет играть против Цыганкова и Довбыка. Известен старт Реала на матч с Жироной

В Ла Лиге сегодня, 10-го февраля, состоится центральный матч 24-го тура между "Реалом" и "Жироной".

Мадридцы уже объявили свой стартовый состав. В 11-ку попал украинский голкипер Андрей Лунин.

Сыграют ли с первых минут за "Жирону" Виктор Цыганков и Артем Довбик станет известно в ближайший час. Матч начнется в 19:30.