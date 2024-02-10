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Лунин будет играть против Цыганкова и Довбыка. Известен старт Реала на матч с Жироной

Испания

Будет битва украинцев

Лунин будет играть против Цыганкова и Довбыка. Известен старт Реала на матч с Жироной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Ла Лиге сегодня, 10-го февраля, состоится центральный матч 24-го тура между "Реалом" и "Жироной".

Мадридцы уже объявили свой стартовый состав. В 11-ку попал украинский голкипер Андрей Лунин.

Сыграют ли с первых минут за "Жирону" Виктор Цыганков и Артем Довбик станет известно в ближайший час. Матч начнется в 19:30.

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Довбик и Цыганков - в старте на матч с Реалом
Реал (Мадрид) Ла Лига Артем Довбик Виктор Цыганков Андрей Лунин Жирона
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Источник:
Реал Мадрид
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Не люблю футбол (Хорол)
10.02.2024 в 18:18
3-1
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
10.02.2024 в 18:18
3-1
Ответить
0
0

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