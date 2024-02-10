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Лунин будет играть против Цыганкова и Довбыка. Известен старт Реала на матч с Жироной
Будет битва украинцев
Getty Images / Global Images Ukraine
В Ла Лиге сегодня, 10-го февраля, состоится центральный матч 24-го тура между "Реалом" и "Жироной".
Мадридцы уже объявили свой стартовый состав. В 11-ку попал украинский голкипер Андрей Лунин.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 10, 2024
???? @GironaFC@UnicajaBanco | #RealMadridGirona pic.twitter.com/Chxc1bZjY9
Сыграют ли с первых минут за "Жирону" Виктор Цыганков и Артем Довбик станет известно в ближайший час. Матч начнется в 19:30.
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Источник:Реал Мадрид
Опубликовал: Виктор Иванчук
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10.02.2024 в 18:18
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