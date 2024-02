Примера. Ла Реал проиграл, Вильярреал не выиграл, трусливая Валенсия провалилась на Канарах

Это история про справедливость. Победила команда, которая этого хотела.

"Валенсия" на Канарах только отбивалась. 25% владения — это что вообще? Причем и контратак толковых не припомнить. Все мысли — только о защите.

Невыход на поле Романа Яремчука — как раз следствие такой трусливой тактики. Рубен Бараха думал исключительно о том, как не пропустить, словно против него играли "Реал" и "Барселона" вместе взятые.

390 - @UDLP_Oficial have made 390 passes in first half against @valenciacf_en , their highest record in a single first period in @LaLigaEN since Opta is collecting this data (2003/04 season). Canaries. ???????? pic.twitter.com/5n2rtKGyOB

Итог? Он пропустил! Причем в одной из последних атак, когда отыграться уже и времени не было. Миллионный навес канарцев с фланга наконец нашел голову Алекса Суареса — и тот забил. По делу.

В таблице победа позволила "Лас-Пальмасу" опередить "Валенсию" за дополнительными показателями — у обеих команд по 35 очков.

24-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Валенсия" - 2:0

Голы: Суарес, 89, Марк Кардона, 90+5

"Лас-Пальмас": Вальес — Суарес, Коко, Мармоль, Серхи Кардона — Парк (Араухо, 90+1), Муньос (Фабио Гонсалес, 90+2), Перроне (Луаодис, 80), Кириан Родригес, Мунир (Марк Кардона, 84) — Сандро (Молейро, 80)

"Валенсия": Мамардашвили — Фулькье, Москера, Озкачар, Гайя — Фран Перес (Канос, 74), Гильямон, Пепелу, Герра (Васкес, 74) — Дуро (Альберто Мари, 86), Амалла (Питер Федерико, 67)

Предупреждения: Мармоль, 48, Марк Кардона, 90+5

Справедливая ничья, которая больше порадовала хозяев, чем гостей.

Саму Омородион открыл счет после навеса в контратаке — это 4-й гол в 3 матчах для арендованного из "Атлетико" нападающего. "Вильярреал" ответил на это мячом Куэнки после углового.

8 - Samu Omorodion has scored 8 goals after 22 appearances in LaLiga 23/24, the third highest tally for an Alavés player at this stage of the season in the competition in the 21st Century (Joselu 10 in 21/22 y 9 in 19/20 and Lucas Pérez 9 in 19/20). Streak. pic.twitter.com/hemmerJE3J