  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Ла Реал проиграл, Вильярреал не выиграл, трусливая Валенсия провалилась на Канарах
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Ла Реал проиграл, Вильярреал не выиграл, трусливая Валенсия провалилась на Канарах

Испания

Три очень разных матчах от испанских середняков

Примера. Ла Реал проиграл, Вильярреал не выиграл, трусливая Валенсия провалилась на Канарах

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Это история про справедливость. Победила команда, которая этого хотела.

"Валенсия" на Канарах только отбивалась. 25% владения — это что вообще? Причем и контратак толковых не припомнить. Все мысли — только о защите.

Невыход на поле Романа Яремчука — как раз следствие такой трусливой тактики. Рубен Бараха думал исключительно о том, как не пропустить, словно против него играли "Реал" и "Барселона" вместе взятые.

Итог? Он пропустил! Причем в одной из последних атак, когда отыграться уже и времени не было. Миллионный навес канарцев с фланга наконец нашел голову Алекса Суареса — и тот забил. По делу.

В таблице победа позволила "Лас-Пальмасу" опередить "Валенсию" за дополнительными показателями — у обеих команд по 35 очков.

24-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Валенсия" - 2:0

Голы: Суарес, 89, Марк Кардона, 90+5

"Лас-Пальмас": Вальес — Суарес, Коко, Мармоль, Серхи Кардона — Парк (Араухо, 90+1), Муньос (Фабио Гонсалес, 90+2), Перроне (Луаодис, 80), Кириан Родригес, Мунир (Марк Кардона, 84) — Сандро (Молейро, 80)

"Валенсия": Мамардашвили — Фулькье, Москера, Озкачар, Гайя — Фран Перес (Канос, 74), Гильямон, Пепелу, Герра (Васкес, 74) — Дуро (Альберто Мари, 86), Амалла (Питер Федерико, 67)

Предупреждения: Мармоль, 48, Марк Кардона, 90+5

Справедливая ничья, которая больше порадовала хозяев, чем гостей.

Саму Омородион открыл счет после навеса в контратаке — это 4-й гол в 3 матчах для арендованного из "Атлетико" нападающего. "Вильярреал" ответил на это мячом Куэнки после углового.

Помимо голов у команд до перерыва хватало других моментов. Так, Гуриди с разворота пальнул в штангу, Гевара классно пробивал со средней, а удар Жерара Морено с линии ворот вынес Абгар.

Касательно второго тайма, то в нем было потише, и лучший шанс не использовал Серлот — тут хвалим Сиверу.

В таблице ничья оставила "Алавес" 12-м с 27 очками; у "Вильярреала" - 25 баллов и 13-е место. Ни вылет, ни еврокубки обоим клубам не светят.

24-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Вильярреал" - 1:1

Голы: Саму, 25 — Куэнка, 42

"Алавес": Сивера — Горосабель, Абгар, Марин (Дуарте, 15), Хави Лопес (Висенте, 69) — Гевара, Бланко — Сола, Гуриди (Хаджи, 86), Риоха (Реббах, 86) — Саму

"Вильярреал": Йоргенсен — Фемения, Альбиоль, Москера, Куэнка — Ахомаш (Моралес, 85), Комесанья, Коклен (Капу, 80), Баэна (Альберто Морено, 79) — Жерар Морено (Гедеш, 74), Серлот

Предупреждения: Куэнка, 44, Серлот, 71

Матч-напоминание для всех, что в футболе важно не атаковать, а забивать.

"Ла Реал" намного чаще пробивал по воротам (21:9) и контролировал мяч (68:32), но что с того, если все удары Захаряна и Андре Силвы летели мимо ворот? Когда же Кубо таки попадал в створ, то идеально играл Эррера.

Да, баски могут жаловаться на два неназначенных пенальти в спорных ситуациях, но их главная проблема — они сами. Надо было забивать.

Тем временем "Осасуна" за весь первый тайм сподобилась только на дальний удар Пеньи, но уже на старте второго внезапно забила — это Будимир выиграл верх после подачи с углового.

Нелогично? Да. Несправедливо? Нет. Памплона сделала вдвое больше отборов и втрое больше перехватов; она билась за результат.

В таблице победа подняла красных на 11-е место с 29 баллами. У "Ла Реала" - 37 баллов, 7-я строчка и испорченное настроение перед выездом в Париж к "ПСЖ".

24-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Осасуна" - 0:1

Гол: Будимир, 49

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру (Траоре, 72), Субельдия, Пачеко, Галан — Турьентес (Оласагасти, 72), Субименди, Мерино (Браис Мендес, 62) — Кубо, Андре Силва (Садик, 62), Захарян (Барренечеа, 62)

"Осасуна": Эррера — Аресо, Унаи Гарсия (Катена, 80), Давид Гарсия, Эррандо, Мохика (Крус, 73) — Монкайола (Ибаньес, 73), Торро, Орос — Пенья (Рубен Гарсия, 65), Будимир (Рауль Гарсия, 74)

По теме
yellow-arrow
Мичел: Когда ты сталкиваешься с кем-то такого высокого уровня, ты осознаешь реальность
yellow-arrow
Анчелотти: Джуд чем-то напоминает мне Зидана
yellow-arrow
Уничтожили. Реал Мадрид — Жирона 4:0. Видео голов и обзор матча
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Валенсия Осасуна (Памплона) Вильярреал Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Алавес (Витория-Гастейс)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости