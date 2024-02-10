Примера. Ла Реал проиграл, Вильярреал не выиграл, трусливая Валенсия провалилась на Канарах

Это история про справедливость. Победила команда, которая этого хотела.

"Валенсия" на Канарах только отбивалась. 25% владения — это что вообще? Причем и контратак толковых не припомнить. Все мысли — только о защите.

Невыход на поле Романа Яремчука — как раз следствие такой трусливой тактики. Рубен Бараха думал исключительно о том, как не пропустить, словно против него играли "Реал" и "Барселона" вместе взятые.

390 - @UDLP_Oficial have made 390 passes in first half against @valenciacf_en, their highest record in a single first period in @LaLigaEN since Opta is collecting this data (2003/04 season). Canaries. ???????? pic.twitter.com/5n2rtKGyOB — OptaJose (@OptaJose) February 10, 2024

Итог? Он пропустил! Причем в одной из последних атак, когда отыграться уже и времени не было. Миллионный навес канарцев с фланга наконец нашел голову Алекса Суареса — и тот забил. По делу.

В таблице победа позволила "Лас-Пальмасу" опередить "Валенсию" за дополнительными показателями — у обеих команд по 35 очков.

24-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Валенсия" - 2:0

Голы: Суарес, 89, Марк Кардона, 90+5

"Лас-Пальмас": Вальес — Суарес, Коко, Мармоль, Серхи Кардона — Парк (Араухо, 90+1), Муньос (Фабио Гонсалес, 90+2), Перроне (Луаодис, 80), Кириан Родригес, Мунир (Марк Кардона, 84) — Сандро (Молейро, 80)

"Валенсия": Мамардашвили — Фулькье, Москера, Озкачар, Гайя — Фран Перес (Канос, 74), Гильямон, Пепелу, Герра (Васкес, 74) — Дуро (Альберто Мари, 86), Амалла (Питер Федерико, 67)

Предупреждения: Мармоль, 48, Марк Кардона, 90+5

Справедливая ничья, которая больше порадовала хозяев, чем гостей.

Саму Омородион открыл счет после навеса в контратаке — это 4-й гол в 3 матчах для арендованного из "Атлетико" нападающего. "Вильярреал" ответил на это мячом Куэнки после углового.

8 - Samu Omorodion has scored 8 goals after 22 appearances in LaLiga 23/24, the third highest tally for an Alavés player at this stage of the season in the competition in the 21st Century (Joselu 10 in 21/22 y 9 in 19/20 and Lucas Pérez 9 in 19/20). Streak. pic.twitter.com/hemmerJE3J — OptaJose (@OptaJose) February 10, 2024

Помимо голов у команд до перерыва хватало других моментов. Так, Гуриди с разворота пальнул в штангу, Гевара классно пробивал со средней, а удар Жерара Морено с линии ворот вынес Абгар.

Касательно второго тайма, то в нем было потише, и лучший шанс не использовал Серлот — тут хвалим Сиверу.

В таблице ничья оставила "Алавес" 12-м с 27 очками; у "Вильярреала" - 25 баллов и 13-е место. Ни вылет, ни еврокубки обоим клубам не светят.

24-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Вильярреал" - 1:1

Голы: Саму, 25 — Куэнка, 42

"Алавес": Сивера — Горосабель, Абгар, Марин (Дуарте, 15), Хави Лопес (Висенте, 69) — Гевара, Бланко — Сола, Гуриди (Хаджи, 86), Риоха (Реббах, 86) — Саму

"Вильярреал": Йоргенсен — Фемения, Альбиоль, Москера, Куэнка — Ахомаш (Моралес, 85), Комесанья, Коклен (Капу, 80), Баэна (Альберто Морено, 79) — Жерар Морено (Гедеш, 74), Серлот

Предупреждения: Куэнка, 44, Серлот, 71

Матч-напоминание для всех, что в футболе важно не атаковать, а забивать.

"Ла Реал" намного чаще пробивал по воротам (21:9) и контролировал мяч (68:32), но что с того, если все удары Захаряна и Андре Силвы летели мимо ворот? Когда же Кубо таки попадал в створ, то идеально играл Эррера.

Да, баски могут жаловаться на два неназначенных пенальти в спорных ситуациях, но их главная проблема — они сами. Надо было забивать.

Тем временем "Осасуна" за весь первый тайм сподобилась только на дальний удар Пеньи, но уже на старте второго внезапно забила — это Будимир выиграл верх после подачи с углового.

Budimir gets his 1⃣1⃣th goal of the season ???????????? pic.twitter.com/KMLj4OYrar — LALIGA English (@LaLigaEN) February 10, 2024

Нелогично? Да. Несправедливо? Нет. Памплона сделала вдвое больше отборов и втрое больше перехватов; она билась за результат.

В таблице победа подняла красных на 11-е место с 29 баллами. У "Ла Реала" - 37 баллов, 7-я строчка и испорченное настроение перед выездом в Париж к "ПСЖ".

24-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Осасуна" - 0:1

Гол: Будимир, 49

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру (Траоре, 72), Субельдия, Пачеко, Галан — Турьентес (Оласагасти, 72), Субименди, Мерино (Браис Мендес, 62) — Кубо, Андре Силва (Садик, 62), Захарян (Барренечеа, 62)

"Осасуна": Эррера — Аресо, Унаи Гарсия (Катена, 80), Давид Гарсия, Эррандо, Мохика (Крус, 73) — Монкайола (Ибаньес, 73), Торро, Орос — Пенья (Рубен Гарсия, 65), Будимир (Рауль Гарсия, 74)