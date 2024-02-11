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Источник: Спортивный директор Барселоны контактировал с полузащитником Эвертона

Испания
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Готовые предложить за игрока до 40 млн евро

Источник: Спортивный директор Барселоны контактировал с полузащитником Эвертона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Барселоны" Деко связался с полузащитником "Эвертона" Амаду Онаной. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, внутри "Барселоны" считают, что покупка 22-летнего бельгийца усилит полузащиту "сине-гранатовых". Отмечается, что "Эвертон" готов распрощаться с игроком за суму около 60 миллионов евро, тем временем как "Барса" может отдать за игрока до 40 миллионов евро.

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Напомним, за этот сезон Амаду Онана провел 22 матча во всех турнирах, где забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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