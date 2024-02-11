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Севилья - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
Обновлено

Севилья - Атлетико: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Севилья - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

Новина українською

Сейчас эти команды – не конкуренты. Но вывеска их противостояния – очень громкая. Это будет матч с нотками принципиальности.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Игра чемпионата Испании между "Севильей" и "Атлетико" запланирована на воскресенье, 11-е февраля. Начало – в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Примера

"Севилья" - "Атлетико"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу Севілья - Атлетико
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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