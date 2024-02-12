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Тер Штеген - об отставании Барселоны: Нам еще играть с Реалом и Жироной, мы способны прибавить
Голкипер оценил шансы клуба бороться за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Марк-Андре тер Штеген считает, что у "Барселоны" есть шансы побороться за титул.
"Сезон длинный. Это от нас зависит, сможем ли мы набрать очки во всех оставшихся матчах. Нам еще играть с "Реалом", "Жироной", и мы способны прибавить.
Мы сосредоточены на себе и на работе, которую нужно выполнить. Мы уже переключились на следующую игру.
В Ла Лиге остается еще много матчей. Это сложный турнир, здесь есть очень яркие команды, простых матчей не бывает. Если судить по таблице, все кажется очевидным, но на деле такого не бывает никогда. Нам нужно идти от матча к матчу", - сказал вратарь "Барселоны" в эфире Esport3.
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