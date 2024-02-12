  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Тер Штеген - об отставании Барселоны: Нам еще играть с Реалом и Жироной, мы способны прибавить
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тер Штеген - об отставании Барселоны: Нам еще играть с Реалом и Жироной, мы способны прибавить

Испания

Голкипер оценил шансы клуба бороться за титул

Тер Штеген - об отставании Барселоны: Нам еще играть с Реалом и Жироной, мы способны прибавить

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марк-Андре тер Штеген считает, что у "Барселоны" есть шансы побороться за титул.

"Сезон длинный. Это от нас зависит, сможем ли мы набрать очки во всех оставшихся матчах. Нам еще играть с "Реалом", "Жироной", и мы способны прибавить.

Мы сосредоточены на себе и на работе, которую нужно выполнить. Мы уже переключились на следующую игру.

В Ла Лиге остается еще много матчей. Это сложный турнир, здесь есть очень яркие команды, простых матчей не бывает. Если судить по таблице, все кажется очевидным, но на деле такого не бывает никогда. Нам нужно идти от матча к матчу", - сказал вратарь "Барселоны" в эфире Esport3.

Читайте также Тер Штеген впервые выходит на поле после травмы с ноября 2023-го
По теме
yellow-arrow
Президент Барселоны бросался сторонними предметами после игры с Гранадой
yellow-arrow
Хави - о борьбе за Ла Лигу: Мы не собираемся выбрасывать белый флаг
yellow-arrow
Симеоне - после поражения от Севильи: Мы недостаточно отдохнули перед матчем
Барселона Марк-Андре тер Штеген
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости