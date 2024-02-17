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Валенсия - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Ожидается возвращение Яремчука – смотреть онлайн трансляцию матча

Валенсия - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Роман Яремчук пропустил матч прошлого тура “Валенсии” из-за болезни, но к игре с “Севильей” украинский форвард должен быть готов.

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Ла Лига, 25-й тур

17 февраля 2024. Валенсия, "Месталья"

"Валенсия" 22:00 "Севилья"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Валенсия – Севилья

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