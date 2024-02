Примера. Валенсия — Севилья 0:0. Ключевые промахи Яремчука

В 4-м туре кряду не проиграла "Севилья", но при этом впервые пробила в сторону ворот на "Месталье” на 85-й минуте.

Понятно, что семь травмированных игроков основы — это целая эпидемия, но все равно так пассивно играть нельзя. "Валенсия" чудом не победила — прежде всего, из-за плохой реализации Романа Яремчука.

В первом тайме украинец замыкал прострел Гайя слишком мягко, и Нюланд поймал мяч. Во втором — Яремчук убежал на пространстве от Рамоса, но пробил точно в корпус вратарю.

Не забил — да, плохо. С другой стороны, осенью Роман вообще выпадал из игры, был незаметен. То, что имеем сейчас — уже большой прогресс.

Касательно "Валенсии" в целом, то у нее также можно вспомнить классный удар Дуро головой (чуть мимо) и попытку Каноса из пределов штрафной (вратарь), а вот на финальный штурм команду уже не хватило.

В таблице ничья подняла "Лос Чес" на 8-е место с 36 очками. У "Севильи" - 14-е место и 24 балла.

25-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Севилья" - 0:0

"Валенсия": Мамардашвили — Фулькье, Москера, Диахаби, Гайя — Фран Перес (Герра, 72), Пепелу, Гильямон (Альберто Мари, 86), Канос (Питер Федерико, 64) — Яремчук (Васкес, 72), Дуро

"Севилья": Нюланд — Баде, Рамос, Салас — Навас (Хуанлу, 90+3), Соу (Сусо, 70), Сумаре, Оливер (Меджбри, 90+3), Акунья (Педроса, 46) — Эн-Несири, Ромеро (Велис, 86)

Предупреждения: Баде, 76

“Кадис" на всех парах мчится к вылету. Команда не побеждает в Ла Лиге с 1 сентября, а с 17 декабря — даже не забивает в ней голов.

Почему не забивает? Это мы увидели в первом тайме. Фали и Крис Рамос имели отличные возможности, но один словно искал мячом голкипера, а другой ударил по воробьям.

"Осасуна" тоже не впечатляла, но ей это и не надо — у нее есть Анте Будимир, проводящий лучший сезон в карьере. На 63-й минуте хорват продавил Фали, пробил головой точно под штангу — и это решило все.

Пропустив, "Кадис" совсем посыпался и мог пропускать любое количество голов. Монкайола, Орос, Ибаньес гостей простили, но вот Будимир — нет. На 91-й минуте Анте еще и в контратаку сбегал, забив свой 13-й гол в чемпионате.

