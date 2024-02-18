Левандовский забил юбилейный гол за Барселону и обогнал Анри в списке лучших бомбардиров клуба

Во вчерашнем матче 25 тура чемпионата Испании "Барселона" одолела в гостях "Сельту" со счетом 2:1. Один из глав команды Хави забил Роберт Левандовски.

Для него этот мяч стал 50 в футболке "блауграны". По этому показателю он опередил Тьерри Анри, с которым до матча шел нога в ногу (по 49 точным ударам).

Таким образом, Левандовский вышел на 49 место в рейтинге лучших бомбардиров "Барсы" в истории. Следующими целями являются Гарри Линекер (51) и Жерар Пике (53).

Всего на счету Роберта 64 результативных действия за "блауграну" (50+14) в 79 матчах. Он выступает за испанский клуб с начала прошлого сезона.