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Левандовский забил юбилейный гол за Барселону и обогнал Анри в списке лучших бомбардиров клуба

Испания

Еще одно достижение для поляка

Левандовский забил юбилейный гол за Барселону и обогнал Анри в списке лучших бомбардиров клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче 25 тура чемпионата Испании "Барселона" одолела в гостях "Сельту" со счетом 2:1. Один из глав команды Хави забил Роберт Левандовски.

Для него этот мяч стал 50 в футболке "блауграны". По этому показателю он опередил Тьерри Анри, с которым до матча шел нога в ногу (по 49 точным ударам).

Таким образом, Левандовский вышел на 49 место в рейтинге лучших бомбардиров "Барсы" в истории. Следующими целями являются Гарри Линекер (51) и Жерар Пике (53).

Всего на счету Роберта 64 результативных действия за "блауграну" (50+14) в 79 матчах. Он выступает за испанский клуб с начала прошлого сезона.

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Роберт Левандовский Барселона Сельта (Виго)
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Максим Кучер
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