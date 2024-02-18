Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левандовский забил юбилейный гол за Барселону и обогнал Анри в списке лучших бомбардиров клуба
Еще одно достижение для поляка
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 25 тура чемпионата Испании "Барселона" одолела в гостях "Сельту" со счетом 2:1. Один из глав команды Хави забил Роберт Левандовски.
Для него этот мяч стал 50 в футболке "блауграны". По этому показателю он опередил Тьерри Анри, с которым до матча шел нога в ногу (по 49 точным ударам).
Таким образом, Левандовский вышел на 49 место в рейтинге лучших бомбардиров "Барсы" в истории. Следующими целями являются Гарри Линекер (51) и Жерар Пике (53).
Всего на счету Роберта 64 результативных действия за "блауграну" (50+14) в 79 матчах. Он выступает за испанский клуб с начала прошлого сезона.
Популярное сейчас
- Черноморец продолжает серию контрольных матчей
- Яремчук отыграл против Севильи. Известны оценки нападающего
- АПЛ. Почеттино отбирает очки у Пепа. Манчестер Сити - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча
- "Это лучшая игра Лунина". Анчелотти отметил яркое выступление украинца в матче Лиги чемпионов
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО