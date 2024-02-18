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Райо Вальекано – Реал Мадрид. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура Примеры

Испания

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Райо Вальекано – Реал Мадрид. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура Примеры

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 25-го тура чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и мадридским "Реалом".

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Андрей Лунин выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и продолжает помогать "сливочным", пока Тибо Куртуа находится в лазарете. "Реал" прошел каталонский барьер и мчит к чемпионству. Не станет ли встреча с аутсайдером сложностью для команды Анчелотти? Много ли работы будет у украинского вратаря? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 18 февраля – в 14:55 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук

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Примера Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига Андрей Лунин Райо Вальекано (Мадрид) Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Роман Синчук
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