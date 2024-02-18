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Суарес мог в свое время перейти в Реал. Уругваец рассказал историю
Хорошо, что сложилось, как сложилось
Фото: Getty Images
Нападающий "Интер Майами" Луис Суарес рассказал как однажды мог перейти не в "Барселону", а в мадридский "Реал".
"Мой представитель общался с "Реалом". Перед чемпионатом мира 2014 года "Реал" хотел подписать меня, и все шло как следует. Они думали о продаже Бензема в "Арсенал", все уже было сделано.
Когда начался ЧМ, "Барса" включилась в гонку, и я предпочел именно ее. Из-за ситуации с укусом "Реал" потерял интерес, а "Барса" стала настойчивее.
В конце концов, у меня были оба варианта, и я выбрал "Барсу", потому что это была моя мечта", – поделился уругваец.
Напомним, что Суарес перешел к каталонцам из "Ливерпуля" в 2014 году. За 6 лет игрок провел 303 поединка, в которых забил 209 голов и отдал 99 ассистов.
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