Рафаэль Бенитес: Вокруг Хаби Алонсо много шума, но есть много других хороших тренеров

Рафаэль Бенитес поделился мнением о Хаби Алонсо и подходе к выбору тренеров.

Хаби Алонсо является одним из основных кандидатов на пост главного тренера "Ливерпуля" после того, как Юрген Клопп покинет пост в конце сезона.

- Как много игр Алонсо в качестве тренера "Байера" вы смотрели? Видели победу над мюнхенской "Баварией" (3:0) в минувшие выходные?

- Я посмотрел основные моменты этой игры. Смотрел и несколько полных матчей. Когда он возглавил команду в прошлом сезоне, им приходилось много играть на контратаках.

Сейчас их команда больше играет первым номером, на хороших скоростях и с большим количеством быстрых атак. Он проделывает отличную работу. Хаби играл в командах с хорошими тренерами, он умен и смог перенять разные вещи от каждого из них.

- После двух чемпионств в Ла Лиге и завоевания Кубка УЕФА с "Валенсией" в то время вы были самым популярным молодым тренером. Роберто Де Дзерби хорошо справляется в "Брайтоне", и о нем сейчас много говорят в Англии. По вашим словам, выбор правильного момента может стать важным фактором в карьере тренера

- Безусловно, тем более сейчас, когда через соцсети все происходит намного быстрее. Сейчас я как тренер лучше, чем был тогда. Сейчас вокруг Хаби Алонсо много разговоров, но есть много других хороших тренеров, которые не так часто привлекают общественное внимание.

Клубы должны выбирать не тех, кто в тренде в социальных сетях, а исходя из необходимых им характеристик, стабильности и соответствия плану, по которому должна развиваться их команда, - сказал бывший тренер "Ливерпуля" в интервью The Athletic.