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Стало известно, сколько ПСЖ предложит Барсе за звездного полузащитника
Френки де Йонг заинтересовал французский клуб
Фото: https://twitter.com/DeJongFrenkie21
Центральный полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг заинтересовал "Пари Сен-Жермен".
Французский клуб готов заплатить испанцам за 26-летнего игрока около 60 миллионов евро. Но "Барселона" не хочет продавать своего полузащитника, но будет вынуждена это сделать из-за определенных финансовых сложностей.
Сейчас будущее Френки де Йонга в испанском клубе остается неопределенным, но в сети ходят слухи о его возможном уходе в конце этого сезона.
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Источник:sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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