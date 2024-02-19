Стало известно, сколько ПСЖ предложит Барсе за звездного полузащитника

Центральный полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг заинтересовал "Пари Сен-Жермен".

Французский клуб готов заплатить испанцам за 26-летнего игрока около 60 миллионов евро. Но "Барселона" не хочет продавать своего полузащитника, но будет вынуждена это сделать из-за определенных финансовых сложностей.

Сейчас будущее Френки де Йонга в испанском клубе остается неопределенным, но в сети ходят слухи о его возможном уходе в конце этого сезона.