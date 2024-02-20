Защитник Жироны рассказал о текущем сезоне для команды

Защитник "Жироны" Эрик Гарсия высказался о текущем сезоне.

"Мы знаем свои задачи. У нас был сложный календарь: "Реал Сосьедад", мадридский "Реал" и "Атлетик". Учитывая бюджет, все они должны быть выше нас в таблице Ла Лиги, но опережает нас только "Реал".