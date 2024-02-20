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Защитник Жироны рассказал о текущем сезоне для команды

Испания

Мы знаем свои задачи (с)

Защитник Жироны рассказал о текущем сезоне для команды

ФК Барселона

Новина українською

Защитник "Жироны" Эрик Гарсия высказался о текущем сезоне.

"Мы знаем свои задачи. У нас был сложный календарь: "Реал Сосьедад", мадридский "Реал" и "Атлетик". Учитывая бюджет, все они должны быть выше нас в таблице Ла Лиги, но опережает нас только "Реал".

Сейчас "Жирона" имеет 56 баллов по итогам 25 туров. Они отстают от лидера ("Реала") на 6 очков.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Жирона Эрик Гарсия
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Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Сampeón
20.02.2024 в 18:03
засланий п#д#р@к
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Комментарии 1
avatar
Сampeón
20.02.2024 в 18:03
засланий п#д#р@к
Ответить
0
0

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