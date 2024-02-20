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Защитник Жироны рассказал о текущем сезоне для команды
Мы знаем свои задачи (с)
ФК Барселона
Защитник "Жироны" Эрик Гарсия высказался о текущем сезоне.
"Мы знаем свои задачи. У нас был сложный календарь: "Реал Сосьедад", мадридский "Реал" и "Атлетик". Учитывая бюджет, все они должны быть выше нас в таблице Ла Лиги, но опережает нас только "Реал".
Сейчас "Жирона" имеет 56 баллов по итогам 25 туров. Они отстают от лидера ("Реала") на 6 очков.
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Источник:as
Опубликовал: Екатерина Власова
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Сampeón
20.02.2024 в 18:03
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