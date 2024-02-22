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Мбаппе хочет, чтобы Реал презентовал его на Бернабеу до старта Евро-2024
Контракт игрока с ПСЖ истечет 30 июня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе хочет, чтобы "Реал" презентовал его до старта Евро-2024.
На прошлой неделе нападающий сообщил президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелайфи, что решил покинуть клуб на правах свободного агента летом. Официального заявления по этому поводу еще не было. Сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в "Мадрид".
Как сообщил журналист Эду Агирре, Килиан хочет, чтобы "Реал" презентовал его на "Сантьяго Бернабеу" до старта Евро-2024, то есть до 14 июня. При этом контракт игрока с "ПСЖ" истечет 30 июня.
"Идея Мбаппе - чтобы его представили на "Сантьяго Бернабеу" до начала Евро.
Он думает о масштабной презентации подобной той, что была у Криштиану Роналду", - сказал Агирре в эфире El Chiringuito.
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