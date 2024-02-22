  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мбаппе хочет, чтобы Реал презентовал его на Бернабеу до старта Евро-2024
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе хочет, чтобы Реал презентовал его на Бернабеу до старта Евро-2024

Испания

Контракт игрока с ПСЖ истечет 30 июня

Мбаппе хочет, чтобы Реал презентовал его на Бернабеу до старта Евро-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Килиан Мбаппе хочет, чтобы "Реал" презентовал его до старта Евро-2024.

На прошлой неделе нападающий сообщил президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелайфи, что решил покинуть клуб на правах свободного агента летом. Официального заявления по этому поводу еще не было. Сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в "Мадрид".

Как сообщил журналист Эду Агирре, Килиан хочет, чтобы "Реал" презентовал его на "Сантьяго Бернабеу" до старта Евро-2024, то есть до 14 июня. При этом контракт игрока с "ПСЖ" истечет 30 июня.

"Идея Мбаппе - чтобы его представили на "Сантьяго Бернабеу" до начала Евро.

Он думает о масштабной презентации подобной той, что была у Криштиану Роналду", - сказал Агирре в эфире El Chiringuito.

Читайте также Мбаппе проигнорировал вопросы о переходе в Реал в аэропорту Барселоны
По теме
yellow-arrow
Хави - о Барселоне: Я уверен, что этот клуб нуждается в изменениях
yellow-arrow
Тони Кроос объявил о возвращении в сборную Германии
yellow-arrow
Кепа разочарован проигрышем конкуренции Лунину, у вратаря заметно ухудшилось настроение на тренировках
Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
elchiringuitotv
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости