Мбаппе хочет, чтобы Реал презентовал его на Бернабеу до старта Евро-2024

Килиан Мбаппе хочет, чтобы "Реал" презентовал его до старта Евро-2024.

На прошлой неделе нападающий сообщил президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелайфи, что решил покинуть клуб на правах свободного агента летом. Официального заявления по этому поводу еще не было. Сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в "Мадрид".

Как сообщил журналист Эду Агирре, Килиан хочет, чтобы "Реал" презентовал его на "Сантьяго Бернабеу" до старта Евро-2024, то есть до 14 июня. При этом контракт игрока с "ПСЖ" истечет 30 июня.

"Идея Мбаппе - чтобы его представили на "Сантьяго Бернабеу" до начала Евро. Он думает о масштабной презентации подобной той, что была у Криштиану Роналду", - сказал Агирре в эфире El Chiringuito.