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Реал надеется продлить контракт с Кроосом ещё на один год

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Реал надеется продлить контракт с Кроосом ещё на один год

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Руководство мадридского "Реала" не оставляет надежд, что Тони Кроос останется в команде и продлит контракт ещё на один сезон, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, официальное предложение по новому контракту клуб уже приготовил. Теперь всё зависит от решения Крооса. Впрочем, возвращение Тони в сборную Германии на Чемпионат Европы-2024 "сливочные" воспринимают как позитивный сигнал.

В текущем сезоне 34-летний хавбек записал на свой счёт один гол и семь результативных передач в 33 сыгранных матчах за "Реал".

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Тони Кроос Реал (Мадрид) контракт
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Опубликовал: Александр Бураков
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