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Реал надеется продлить контракт с Кроосом ещё на один год
Последние шаги свидетельствуют о желании немца продлить карьеру
Руководство мадридского "Реала" не оставляет надежд, что Тони Кроос останется в команде и продлит контракт ещё на один сезон, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, официальное предложение по новому контракту клуб уже приготовил. Теперь всё зависит от решения Крооса. Впрочем, возвращение Тони в сборную Германии на Чемпионат Европы-2024 "сливочные" воспринимают как позитивный сигнал.
В текущем сезоне 34-летний хавбек записал на свой счёт один гол и семь результативных передач в 33 сыгранных матчах за "Реал".
⚪️ Real Madrid keep hoping for Toni Kroos to stay and continue for one more season, as their formal contract proposal has been already prepared.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2024
It's up to Toni but his return to German national team for the Euros is considered a positive signal. pic.twitter.com/OnFg3GxthE
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