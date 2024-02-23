Реал надеется продлить контракт с Кроосом ещё на один год

Руководство мадридского "Реала" не оставляет надежд, что Тони Кроос останется в команде и продлит контракт ещё на один сезон, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, официальное предложение по новому контракту клуб уже приготовил. Теперь всё зависит от решения Крооса. Впрочем, возвращение Тони в сборную Германии на Чемпионат Европы-2024 "сливочные" воспринимают как позитивный сигнал.

В текущем сезоне 34-летний хавбек записал на свой счёт один гол и семь результативных передач в 33 сыгранных матчах за "Реал".