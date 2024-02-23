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Кубо - о Мбаппе: Он уже прекрасно говорит по-испански. Видимо, готовится
Форвард ПСЖ ранее уведомил клуб, что уйдет летом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Такефуса Кубо рассказал о последней беседе с Килианом Мбаппе.
Форвард "ПСЖ" ранее уведомил клуб, что уйдет летом. Ожидается, что он станет игроком "Реал Мадрид".
"В последний раз, когда я общался с Мбаппе, я заметил, что он уже прекрасно говорит по-испански. Видимо, готовится", - отметил полузащитник "Реал Сосьедад".
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Источник:as
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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