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Кубо - о Мбаппе: Он уже прекрасно говорит по-испански. Видимо, готовится

Испания

Форвард ПСЖ ранее уведомил клуб, что уйдет летом

Кубо - о Мбаппе: Он уже прекрасно говорит по-испански. Видимо, готовится

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Такефуса Кубо рассказал о последней беседе с Килианом Мбаппе.

Форвард "ПСЖ" ранее уведомил клуб, что уйдет летом. Ожидается, что он станет игроком "Реал Мадрид".

"В последний раз, когда я общался с Мбаппе, я заметил, что он уже прекрасно говорит по-испански. Видимо, готовится", - отметил полузащитник "Реал Сосьедад".

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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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