Примера. Реал Сосьедад — Вильярреал 1:3. У Подводников неожиданный герой

"Реал Сосьедад" не выдерживает борьбы в трех турнирах сразу. В последних 7 матчах у басков только 1 победа.

Сегодня команда Иманола Альгуасиля много держала мяч, строила атаки позиционно, но реализация была на дне. Захарян пробил в перекладину, Кубо — в руки голкиперу, Траоре вообще не ударил — его в трех метрах от ворот опередил Морено.

"Вильярреал", тем временем, отказался от контроля мяча, но был максимально эффективен в своих акциях. За 90 минут гости создали три момента — и два закончились голами центрхава Санти Комесаньи.

Между прочим, для парня это первый в карьере дубль в Ла Лиге. В первом тайме он результативно сбегал на угловой, во втором — замкнул навес Баэны слева.

2 - Santi Comesaña scored the first brace of his career in a @LaLigaEN match today against Real Sociedad (113 appearances).



Inspired. pic.twitter.com/URxGaUFPVQ