Примера. Реал Сосьедад — Вильярреал 1:3. У Подводников неожиданный герой

"Реал Сосьедад" не выдерживает борьбы в трех турнирах сразу. В последних 7 матчах у басков только 1 победа.

Сегодня команда Иманола Альгуасиля много держала мяч, строила атаки позиционно, но реализация была на дне. Захарян пробил в перекладину, Кубо — в руки голкиперу, Траоре вообще не ударил — его в трех метрах от ворот опередил Морено.

"Вильярреал", тем временем, отказался от контроля мяча, но был максимально эффективен в своих акциях. За 90 минут гости создали три момента — и два закончились голами центрхава Санти Комесаньи.

Между прочим, для парня это первый в карьере дубль в Ла Лиге. В первом тайме он результативно сбегал на угловой, во втором — замкнул навес Баэны слева.

2 - Santi Comesaña scored the first brace of his career in a @LaLigaEN match today against Real Sociedad (113 appearances).



Inspired. pic.twitter.com/URxGaUFPVQ — OptaJose (@OptaJose) February 23, 2024

"Сосьедад" не сдавался и пытался давить даже в концовке — итогом этих усилий стал гол Мерино в массированной атаке. Но камбэком не пахло даже близко, и в добавленное время Серлот четко дал это понять.

В таблице победа подняла "Вильярреал" на 12-е место с 29 очками. "Реал Сосьедад" идет 6-м с 40 очками.

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"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" - 1:3

Голы: Мерино, 86 — Комесанья, 17, 47, Серлот, 90+4

"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре (Арамбуру, 46), Ле Норман, Пачеко, Галан — Субименди — Кубо, Браис Мендес (Мерино, 64), Захарян (Бекер, 72), Барренечеа (Оласагасти, 7) — Андре Силва (Садик, 65)

"Вильярреал": Йоргенсен — Москера, Альбиоль, Байи, Альберто Морено (Куэнка, 70) — Ахомаш (Парехо, 70), Коклен (Капу, 84), Комесанья, Баэна (Моралес, 84) — Гедеш, Жерар Морено (Серлот, 79)

Предупреждения: Ле Норман, 51, Андре Силва, 62, Захарян, 69 — Йоргенсен, 60, Москера, 62, Альбиоль, 63, Куэнка, 88