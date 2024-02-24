Севилья пожалуется на Реал из-за их давления на арбитра

Перед игрой "Реала" и "Севильи" в Ла Лиге, мадридцы на своем клубном канале Real Madrid TV показали сюжет, в котором указали на предыдущие ошибки арбитра Исидро Диаса де Меры. Именно этот судья будет обслуживать команды завтра, 25-го февраля. Также, "Реал" указал на ошибки арбитра VAR Гонсалеса Фуэртеса.

"Севилья" опубликовала заявление на своем сайте, в котором осуждает организованную кампанию соперником перед очным поединком. Кроме этого, клуб планирует сообщить о ситуации в испанскую федерацию футбола.

Матч "Реал" - "Севилья" состоится 25-го февраля на "Сантьяго Бернабеу". Начало в 22:00.