Президент Ла Лиги: Есть 99%, что Мбаппе подпишет контракт с мадридским Реалом

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможный переход Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".

"Зная, что он покидает "ПСЖ", есть 99%, что Мбаппе подпишет контракт с "Реалом". Но я не знаю, подписан ли он уже подписан. Килиан один из лучших игроков в мире. По моему мнению, Беллингем, Холанд и Мбаппе являются тремя лучшими футболистами на планете".