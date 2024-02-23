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Президент Ла Лиги: Есть 99%, что Мбаппе подпишет контракт с мадридским Реалом
Хавьер Тебас рассказал о французском форварде
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможный переход Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".
"Зная, что он покидает "ПСЖ", есть 99%, что Мбаппе подпишет контракт с "Реалом". Но я не знаю, подписан ли он уже подписан. Килиан один из лучших игроков в мире. По моему мнению, Беллингем, Холанд и Мбаппе являются тремя лучшими футболистами на планете".
Мбаппе в этом сезоне Лиги 1 сыграл 20 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 4 ассиста.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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