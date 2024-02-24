  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави - о чемпионстве: Нужно продолжать верить до конца
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави - о чемпионстве: Нужно продолжать верить до конца

Испания

Сегодня была уверенная победа

Хави - о чемпионстве: Нужно продолжать верить до конца

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" разгромила "Хетафе" (4:0) в 26-м туре Ла Лиги. Главный тренер каталонцев Хави доволен выступлением и надеется, что такие результаты продолжатся.

Я полностью верю в то, что мы делаем. Мы сплочены. Команда вернулась домой и играла на максимуме своих возможностей. Это было убедительное всестороннее выступление против доблестного соперника.

Мы хорошо сыграли с нашей защитной линией так далеко вперед. Мы хорошо читали пространство. Я счастлив, потому что команда была в такой хорошей физической форме.

Сегодня мы были клиническими и не дали "Хетафе" ничего, с чем можно было бы работать. Мы соревнуемся все лучше и лучше, и мы, конечно, не собираемся бросать белый флаг, если речь идет о титуле чемпиона Ла Лиги. Сегодня мы сделали важный шаг вперед, и нам нужно продолжать верить до конца. Это оказывает давление на "Жирону" и "Реал". Но все, что мы можем сделать - это продолжать делать свою работу, то есть побеждать, как мы это сделали сегодня.

"Барселона" вышла на 2-е место Ла Лиги. Первый "Реал" имеет на 5 очков больше, и матч в запасе.

По теме
yellow-arrow
СМИ: Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии, лишь бы подождать Реал
yellow-arrow
Сила каталонских контратак. Барселона — Хетафе 4:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Примера. Барселона — Хетафе 4:0. Красиво вышли на второе место
Барселона Хави
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Барселона
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости