Хави - о чемпионстве: Нужно продолжать верить до конца

"Барселона" разгромила "Хетафе" (4:0) в 26-м туре Ла Лиги. Главный тренер каталонцев Хави доволен выступлением и надеется, что такие результаты продолжатся.

Я полностью верю в то, что мы делаем. Мы сплочены. Команда вернулась домой и играла на максимуме своих возможностей. Это было убедительное всестороннее выступление против доблестного соперника.

Мы хорошо сыграли с нашей защитной линией так далеко вперед. Мы хорошо читали пространство. Я счастлив, потому что команда была в такой хорошей физической форме.

Сегодня мы были клиническими и не дали "Хетафе" ничего, с чем можно было бы работать. Мы соревнуемся все лучше и лучше, и мы, конечно, не собираемся бросать белый флаг, если речь идет о титуле чемпиона Ла Лиги. Сегодня мы сделали важный шаг вперед, и нам нужно продолжать верить до конца. Это оказывает давление на "Жирону" и "Реал". Но все, что мы можем сделать - это продолжать делать свою работу, то есть побеждать, как мы это сделали сегодня.