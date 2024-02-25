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Жоау Феликс: Мы оказываем давление на верхушку Ла Лиги
Дал комментарии по поводу ситуации в таблице
Фото: Getty Images
Вчера "Барселона" выиграла у "Хетафе", 4:0. Жоау Феликс поделился эмоциями после матча:
"Это моя первая стартовая игра после травмы, я постепенно улучшаюсь.
Мы счастливы. Давно мы так не побеждали. Это была спокойная игра, быстрые голы и контроль мяча. Каждый игрок "Барселоны" имеет свои качества, свой талант, конкуренция в команде очень хорошая, каждый выкладывается по максимуму.
Мы оказываем давление на верхушку Ла Лиги. Для них это не то же самое, что играть без давления, когда мы не побеждаем", - приводить слова нападающего Marca.
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Напомним, за этот сезон Феликс отыграл 27 матчей во всех турнирах, из которых забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи.
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