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Жоау Феликс: Мы оказываем давление на верхушку Ла Лиги

Испания

Дал комментарии по поводу ситуации в таблице

Жоау Феликс: Мы оказываем давление на верхушку Ла Лиги

Фото: Getty Images

Новина українською

Вчера "Барселона" выиграла у "Хетафе", 4:0. Жоау Феликс поделился эмоциями после матча:

"Это моя первая стартовая игра после травмы, я постепенно улучшаюсь.

Мы счастливы. Давно мы так не побеждали. Это была спокойная игра, быстрые голы и контроль мяча. Каждый игрок "Барселоны" имеет свои качества, свой талант, конкуренция в команде очень хорошая, каждый выкладывается по максимуму.

Мы оказываем давление на верхушку Ла Лиги. Для них это не то же самое, что играть без давления, когда мы не побеждаем", - приводить слова нападающего Marca.

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Напомним, за этот сезон Феликс отыграл 27 матчей во всех турнирах, из которых забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи.

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Барселона Жоау Феликс
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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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