Примера. Бетис не пустил Бильбао в ТОП-4, Мачис спас Кадис, а на Канарах забивали только красиво

Типичный ничейный футбол мы увидели на Канарах. Хозяева все время атаковали, гости — отбивались, но преимущества по моментам не имел никто.

Да и самих голевых шансов, надо сказать, было очень мало. На старте "Лас-Пальмас" претендовал на пенальти, но ВАР увидел, что Парк его рисовал.

Дальше была пару проникающих передач Молейро без завершения и момент Рауля Гарсии, который так и не смог пробить — и все, перерыв.

Во втором тайме стало веселее за счет индивидуальных голов — сперва Унаи Гарсия, а через три минуты и Кириан Родригес блестяще поймали мяч с лету и не оставили вратарям шансов. Так 0:0 поменялись на 1:1.

Ну, и концовка — апогей стерильности. Никто не бил и никто не забил.

В таблице ничья оставила "Лас-Пальмас" на 9-й позиции с 36 очками. У "Осасуны" - 33 балла и 11-е место.

26-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Осасуна" - 1:1

Голы: Кириан Родригес, 52 — Унаи Гарсия, 49

"Лас-Пальмас": Вальес — Суарес (Бенито Рамирес, 89), Коко, Мармоль, Серхи Кардона — Парк (Араухо, 77), Муньос, Луаодис (Кампанья, 77), Кириан Родригес, Молейро (Мунир, 65) — Марк Кардона (Сандро, 65)

"Осасуна": Эррера — Унаи Гарсия, Катена, Эррандо — Аресо (Аргибиде, 74), Орос, Монкайола (Муньос, 63), Мой Гомес (Ибаньес, 74), Мохика — Будимир (Барха, 90+1), Рауль Гарсия (Рубен Гарсия, 63)

Предупреждения: Суарес, 49, Коко, 90+3 — Монкайола, 45

Нервы Нико Уильямса и желание Эрнесто Вальверде поберечь некоторых игроков перед полуфиналом Кубка в сумме привели басков к поражению на "Бенито Вильямарин".

Хозяева быстро повели в счете — это Виллиан Жозе вырезал изумительную передачу на Авилу.

Дальше был автогол Берчиче, в котором Юри не виноват — он просто оказался на пути мяча в небольшой суматохе.

Решающими, впрочем, стали не эти эпизоды, а удаление Нико Уильямса через две минуты. Молодой вингер при довольно равной игре психанул, наехал на судью за неправильный по его мнению свисток — и пошел отдыхать.

К чести "Атлетика", он и вдесятером сражался достойно; даже гол забил после подачи с углового.

Тем не менее, чем дальше, тем больше баски уставали, и в середине второго тайма Джонни Кардосо их добил мощным ударом с линии штрафной.

13 - Real Betis's Manuel Pellegrini has not lost any of the 13 games he has managed at home in LaLiga against Athletic (W10 D3), his highest number of home games without any defeat against the same opponent in the competition. Favorite. pic.twitter.com/yrFAibTE0d

После победы "Бетис" поднялся на 6-е место с 42 очками. У Бильбао — 49 баллов и 5-я позиция. Зона ЛЧ неподалеку, но запрыгнуть в нее баскам никак не удается.

26-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Атлетик" - 3:1

Голы: Авила, 13, Берчиче, 38 (автогол), Кардосо, 67 — Гурусета, 45+6

"Бетис": Руи Силва — Руибаль (Бельерин, 72), Песселья, Рияд, Сабали — Кардосо, Альтимира (Карвалью, 46) — Форнальс, Фекир (Диао, 85), Авила (Родри, 51) — Виллиан Жозе

"Атлетик": Симон — де Маркос, Вивиан, Паредес (Весга, 72), Берчиче (де Альбенис, 45+3) — де Галларета (Унаи Гомес, 60), Прадос (Дани Гарсия, 60) — Нико Уильямс, Сансет (Уильямс, 46), Беренгер — Гурусета

Предупреждения: Авила, 30 — Берчиче, 33, Нико Уильямс, 40, Беренгер, 41, Вивиан, 47, де Альбенис, 59

Удаление: Нико Уильямс, 40

Аутсайдеры Ла Лиги расписали ничью, которая больше на руку "Сельте", идущей выше в таблице.

Хотя, конечно, могли "Кельты" и победить. В середине второго тайма они вели 2:0 после классического гола Аспаса с левой и четкого замыкания от Сведберга.

150 - Iago Aspas has scored his 150th goal for Celta de Vigo in LaLiga and he has become the first player to reach at least 10 goal involvements (5 goals and 5 assists) in each of the last nine campaigns in the competition. History. pic.twitter.com/unPKw1VNnH