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Примера. Бетис не пустил Бильбао в ТОП-4, Мачис спас Кадис, а на Канарах забивали только красиво

Испания

У середняков чемпионата Испании сегодня было результативно

Примера. Бетис не пустил Бильбао в ТОП-4, Мачис спас Кадис, а на Канарах забивали только красиво

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Типичный ничейный футбол мы увидели на Канарах. Хозяева все время атаковали, гости — отбивались, но преимущества по моментам не имел никто.

Да и самих голевых шансов, надо сказать, было очень мало. На старте "Лас-Пальмас" претендовал на пенальти, но ВАР увидел, что Парк его рисовал.

Дальше была пару проникающих передач Молейро без завершения и момент Рауля Гарсии, который так и не смог пробить — и все, перерыв.

Во втором тайме стало веселее за счет индивидуальных голов — сперва Унаи Гарсия, а через три минуты и Кириан Родригес блестяще поймали мяч с лету и не оставили вратарям шансов. Так 0:0 поменялись на 1:1.

Ну, и концовка — апогей стерильности. Никто не бил и никто не забил.

В таблице ничья оставила "Лас-Пальмас" на 9-й позиции с 36 очками. У "Осасуны" - 33 балла и 11-е место.

26-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Осасуна" - 1:1

Голы: Кириан Родригес, 52 — Унаи Гарсия, 49

"Лас-Пальмас": Вальес — Суарес (Бенито Рамирес, 89), Коко, Мармоль, Серхи Кардона — Парк (Араухо, 77), Муньос, Луаодис (Кампанья, 77), Кириан Родригес, Молейро (Мунир, 65) — Марк Кардона (Сандро, 65)

"Осасуна": Эррера — Унаи Гарсия, Катена, Эррандо — Аресо (Аргибиде, 74), Орос, Монкайола (Муньос, 63), Мой Гомес (Ибаньес, 74), Мохика — Будимир (Барха, 90+1), Рауль Гарсия (Рубен Гарсия, 63)

Предупреждения: Суарес, 49, Коко, 90+3 — Монкайола, 45

Нервы Нико Уильямса и желание Эрнесто Вальверде поберечь некоторых игроков перед полуфиналом Кубка в сумме привели басков к поражению на "Бенито Вильямарин".

Хозяева быстро повели в счете — это Виллиан Жозе вырезал изумительную передачу на Авилу.

Дальше был автогол Берчиче, в котором Юри не виноват — он просто оказался на пути мяча в небольшой суматохе.

Решающими, впрочем, стали не эти эпизоды, а удаление Нико Уильямса через две минуты. Молодой вингер при довольно равной игре психанул, наехал на судью за неправильный по его мнению свисток — и пошел отдыхать.

К чести "Атлетика", он и вдесятером сражался достойно; даже гол забил после подачи с углового.

Тем не менее, чем дальше, тем больше баски уставали, и в середине второго тайма Джонни Кардосо их добил мощным ударом с линии штрафной.

После победы "Бетис" поднялся на 6-е место с 42 очками. У Бильбао — 49 баллов и 5-я позиция. Зона ЛЧ неподалеку, но запрыгнуть в нее баскам никак не удается.

26-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Атлетик" - 3:1

Голы: Авила, 13, Берчиче, 38 (автогол), Кардосо, 67 — Гурусета, 45+6

"Бетис": Руи Силва — Руибаль (Бельерин, 72), Песселья, Рияд, Сабали — Кардосо, Альтимира (Карвалью, 46) — Форнальс, Фекир (Диао, 85), Авила (Родри, 51) — Виллиан Жозе

"Атлетик": Симон — де Маркос, Вивиан, Паредес (Весга, 72), Берчиче (де Альбенис, 45+3) — де Галларета (Унаи Гомес, 60), Прадос (Дани Гарсия, 60) — Нико Уильямс, Сансет (Уильямс, 46), Беренгер — Гурусета

Предупреждения: Авила, 30 — Берчиче, 33, Нико Уильямс, 40, Беренгер, 41, Вивиан, 47, де Альбенис, 59

Удаление: Нико Уильямс, 40

Аутсайдеры Ла Лиги расписали ничью, которая больше на руку "Сельте", идущей выше в таблице.

Хотя, конечно, могли "Кельты" и победить. В середине второго тайма они вели 2:0 после классического гола Аспаса с левой и четкого замыкания от Сведберга.

Почему не выиграли? Да потому, что не было у них никакого игрового преимущества — просто у "Кадиса" долго мяч не шел в ворота. Это симптоматично - "Субмарина" не забивала в Ла Лиге с 14 января, и лишь арендованному у "Бетиса" Хуанми удалось снять проклятие.

Ну, а дальше команду уже отпустило, и в последней атаке Дарвин Мачис порадовал "Мирандилью" еще раз — ему удался волшебный удар с острого угла. Все — свои и чужие — ждали навеса; вратарь Гуаита уже на него пошел, а венесуэлец пробил в ближний. Браво!

Тем временем в таблице у "Кадиса" все отнюдь не так круто — 18-е место и 18 очков. У "Сельты" - 17-я позиция и 21 балл.

26-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Сельта" - 2:2

Голы: Хуанми, 66, Мачис, 90+10 — Аспас, 11, Сведберг, 58

"Кадис": Ледесма — Карселен (Сальдуа, 86), Мере, Чуст, Хави Эрнандес — Собрино (Рамос, 65), Алькарас, Эскаланте (Куаме, 65), Наварро (Мачис, 87) — Хуанми, Макси Гомес (Гвардиола, 65)

"Сельта": Гуаита — Манкильо (Мингеса, 75), Старфельт, Нуньес, Ману Санчес — Альенде (Свердберг, 57, Домингес, 84), Тапиа (Жаилсон, 57), Бельтран, де ла Торре — Аспас, Странд Ларсен (Дувикас, 75)

Предупреждения: Хуанми, 72, Алькарас, 86 — Тапиа, 33, Манкильо, 41, Аспас, 76

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