Анчелотти рассказал о причинах не выпускать Гюлера в матче против Севильи

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о причинах изменения своего решения касательно появления на поле полузащитника Арды Гюлера в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (1:0).

С момента своего летнего трансфера из "Фенербахче" в "Реал", Гюлер отыграл всего лишь 92 минуты в составе "сливочных" во всех турнирах.

⚪️???????? Ancelotti on zero minutes for Arda Guler: "I had a plan with Arda before Modric's goal, then I changed my mind".



"Arda understands it very well, of course... and if he doesn't understand it, nothing happens". pic.twitter.com/go01ByPd0I