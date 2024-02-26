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Анчелотти рассказал о причинах не выпускать Гюлера в матче против Севильи
Турецкий хавбек по-прежнему не пользуется доверием со стороны Анчелотти
Madridista news
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о причинах изменения своего решения касательно появления на поле полузащитника Арды Гюлера в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (1:0).
"Перед голом Модрича у меня был план насчёт Арды, но потом я передумал. Он, конечно, это очень хорошо понимает… а если не понимает - ничего страшного", - цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.
С момента своего летнего трансфера из "Фенербахче" в "Реал", Гюлер отыграл всего лишь 92 минуты в составе "сливочных" во всех турнирах.
⚪️???????? Ancelotti on zero minutes for Arda Guler: "I had a plan with Arda before Modric's goal, then I changed my mind".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 26, 2024
"Arda understands it very well, of course... and if he doesn't understand it, nothing happens". pic.twitter.com/go01ByPd0I
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