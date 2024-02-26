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Анчелотти рассказал о причинах не выпускать Гюлера в матче против Севильи

Испания

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Анчелотти рассказал о причинах не выпускать Гюлера в матче против Севильи

Madridista news

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о причинах изменения своего решения касательно появления на поле полузащитника Арды Гюлера в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (1:0).

"Перед голом Модрича у меня был план насчёт Арды, но потом я передумал. Он, конечно, это очень хорошо понимает… а если не понимает - ничего страшного", - цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

С момента своего летнего трансфера из "Фенербахче" в "Реал", Гюлер отыграл всего лишь 92 минуты в составе "сливочных" во всех турнирах.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Севилья Ла Лига Арда Гюлер
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Опубликовал: Александр Бураков
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