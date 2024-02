Примера. Жирона - Райо Вальекано 3:0. Цыганков и Савио прерывают серию без побед

Первая победа "Жироны" в Ла Лиге с 28 января. Каталонцы взяли себя в руки и оправились после двух кряду поражений.

Сегодня матч проходил под аккомпанемент ливня, из-за чего поле было скользкое; тонко на нем играть было сложно. В принципе, мы и не видели такой игры на старте - команды в основном бились-боролись.

"Жирона" в первом тайме имела два неплохих шанса, но оба не реализовала, у "Райо" - ничего. Перерыв.

На второй тайм каталонцы вышли заметно изменившимися - они больше прессинговали на чужой половине, чаще отдавали острые передачи; в атаку начало приходить больше людей. "Райо" оказался к этому не готовым.

Уже на старте тайма Цыганков вывалился на ворота с левого фланга, но пробил в Димитриевского.

Дальше был гол - на сей раз, Виктор уже четко поразил угол после умного паса во второй темп от Мигеля.

Ну, и шансы Довбика тоже вспомнить надо. Артем не забивает в Ла Лиге больше месяца и, кажется, растерял кондиции. Сегодня он сперва не попал по простому мячу перед воротами, а затем - с паса Цыганкова - пальнул выше с линии вратарского.

"Жироне" повезло, что "Райо" был безнадежен и вообще ничего не создавал. Более того, Пеп Чаваррия еще и удаление заработал, очевидно сфолив дважды за минуту.

Тогда-то и стало ясно вообще все. В оставшееся время Савио дважды эффектно сбегал в контратаки, набив статистику, но глобально исход был определен раньше.

