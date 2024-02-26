Примера. Жирона - Райо Вальекано 3:0. Цыганков и Савио прерывают серию без побед

Первая победа "Жироны" в Ла Лиге с 28 января. Каталонцы взяли себя в руки и оправились после двух кряду поражений.

Сегодня матч проходил под аккомпанемент ливня, из-за чего поле было скользкое; тонко на нем играть было сложно. В принципе, мы и не видели такой игры на старте - команды в основном бились-боролись.

"Жирона" в первом тайме имела два неплохих шанса, но оба не реализовала, у "Райо" - ничего. Перерыв.

На второй тайм каталонцы вышли заметно изменившимися - они больше прессинговали на чужой половине, чаще отдавали острые передачи; в атаку начало приходить больше людей. "Райо" оказался к этому не готовым.

Уже на старте тайма Цыганков вывалился на ворота с левого фланга, но пробил в Димитриевского.

Com definiríeua Tsygankov?

Jo diria FUTBOLISTA en majúscula!



La seva millor virtud és sempre el que toca quan toca!



Primeríssim nivell!!!! pic.twitter.com/ic1DiKv4nc — Alex Delmas (@alexdelmas10) February 26, 2024

Дальше был гол - на сей раз, Виктор уже четко поразил угол после умного паса во второй темп от Мигеля.

Ну, и шансы Довбика тоже вспомнить надо. Артем не забивает в Ла Лиге больше месяца и, кажется, растерял кондиции. Сегодня он сперва не попал по простому мячу перед воротами, а затем - с паса Цыганкова - пальнул выше с линии вратарского.

"Жироне" повезло, что "Райо" был безнадежен и вообще ничего не создавал. Более того, Пеп Чаваррия еще и удаление заработал, очевидно сфолив дважды за минуту.

Тогда-то и стало ясно вообще все. В оставшееся время Савио дважды эффектно сбегал в контратаки, набив статистику, но глобально исход был определен раньше.

10 - @GironaFC_Engl have scored more build up goals than any other side in the top five European leagues this season. Update. https://t.co/1QdMLfBsmC — OptaJose (@OptaJose) February 26, 2024

В таблице ничья позволила "Жироне" обойти "Барсу" и выйти на второе место с 59 очками; впереди только "Реал" - 65 баллов. У "Райо" - 25 очков и 14-я строчка.

Примера, 26-й тур. Жирона, "Монтильиви"

"Жирона" – "Райо Вальекано" 3:0

Голы: Цыганков 52, Савио 90+1, Савіо 90+5

"Жирона": Гассанига – Коуту, Гарсия, Лопес (Хуанпе 70), Мигель – Эррера (Солис 89), Гарсия – Цыганков (Торре 89), Порту (Мартин 73), Савио - Довбик (Стуани 73)

"Райо Вальекано": Димитриевски – Эспино, Лежен, Эрнандес, Балиу – Креспо (Трехо 79), Валентин (Сисс 59) – Гарсия, Лопес (Перес 64), де Фрутос (Чаваррия 64) – де Томас (Камельо 58)

Предупреждения: Гарсия 54, Коуту 85, Савио 90+1 – Сисс 65, Креспо 73, Чаваррия 75, Чаваррия 76, Перес 81

Удаление: Чаваррия 76