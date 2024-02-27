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Бенитес будет уволен из Сельты в случае поражения команды в следующем матче

Испания

Именитый специалист в затруднительном положении

Бенитес будет уволен из Сельты в случае поражения команды в следующем матче

beIN Sports

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Главный тренер "Сельты" Рафаэль Бенитес может быть отправлен в отставку в течение этой недели.

Как сообщает Marca, руководство клуба намерено расстаться с 63-летним специалистом в случае поражения галисийской команды в предстоящем матче с "Альмерией" в ближайшую пятницу.

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На счету Бенитеса 14 завоёванных титулов за 35-летнюю тренерскую карьеру.

В текущем розыгрыше Ла Лиги "Сельта" занимает 17-е место, имея лишь трёхочковый перевес над зоной вылета.

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Рафаэль Бенитес Сельта (Виго) Ла Лига
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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