Кубок короля. Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 (4:5). Островитяне по пенальти прошли в финал

Итак, баскского финала в Кубке Испании-2024 не будет. "Ла Реал" провалился с оппонентом, который уступает ему в классе.

Первый матч на Балеарах запомнился только пассивностью "Мальорки" и дикими промахами Садика.

Сегодня до перерыва все было ровно так же. "Киноварь" почти не атаковала; "Ла Реал" даже с пенальти не смог забить — Браис ударил в тело Грейфу.

В начале второго тайма показалось, что многочисленные промахи басков наконец подвели их под монастырь — на табло была 50-я минута, когда Джио Гонсалес забил после первой же осмысленной атаки "Мальорки".

Но, к чести "Сосьедада", он не сдался сразу, а еще прибавил — и вскоре счет сравнял. Кубо отдал вперед на Браиса, тот на Оярсабаля — и так три лидера басков придумали гол.

3 - Mikel Oyarzabal has scored in each of his last three games in the Copa del Rey (v Osasuna, Celta and Mallorca), his best scoring streak in the competition.



Captain. pic.twitter.com/xFugAroSBq