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Кубок короля. Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 (4:5). Островитяне по пенальти прошли в финал

Испания

Мини-сенсация на "Аноэте"

Кубок короля. Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 (4:5). Островитяне по пенальти прошли в финал

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Итак, баскского финала в Кубке Испании-2024 не будет. "Ла Реал" провалился с оппонентом, который уступает ему в классе.

Первый матч на Балеарах запомнился только пассивностью "Мальорки" и дикими промахами Садика.

Сегодня до перерыва все было ровно так же. "Киноварь" почти не атаковала; "Ла Реал" даже с пенальти не смог забить — Браис ударил в тело Грейфу.

В начале второго тайма показалось, что многочисленные промахи басков наконец подвели их под монастырь — на табло была 50-я минута, когда Джио Гонсалес забил после первой же осмысленной атаки "Мальорки".

Но, к чести "Сосьедада", он не сдался сразу, а еще прибавил — и вскоре счет сравнял. Кубо отдал вперед на Браиса, тот на Оярсабаля — и так три лидера басков придумали гол.

Мог ли "Ла Реал" избежать дополнительного времени? Да не особо. "Мальорка" отбивалась уверенно.

Мог ли "Ла Реал" избежать серии пенальти? А вот тут момент был, но Саму Кошта чудом на линии ворот заблокировал удары сперва Мерино, а затем и Тирни.

"Мальорка"? Она только и делала, что ждала этой серии. Как оказалось, не зря. Пятерка в составе Мурики, Морланеса, Маскареля, Радоньича и Дардера свои удары выполнила идеально, а вот "Ла Реал" подставил его капитан Оярсабаль, и это значит, что в финал выходит закрытая, малоизобретательная, но терпеливая и надежная "Мальорка".

Это будет первый финал Кубка для "Киновари" с 2003 года, когда трофей для нее выиграло поколение Самюэля Это'О.

Соперником же островитян по финалу станет победитель пары "Атлетик" - "Атлетико"; они сыграют на "Сан-Мамесе" в четверг.

1/2 финала Кубка короля, ответный матч. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Мальорка" - 1:1 (по пенальти 4:5)

Голы: Оярсабаль, 71 — Гонсалес, 50

"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре, Субельдия, Ле Норман, Галан (Тирни, 90) — Браис Мендес (Турьентес, 79), Субименди, Мерино (Оласагасти, 104) — Кубо (Садик, 104), Андре Силва (Бекер, 46), Захарян (Оярсабаль, 63)

"Мальорка": Грейф — Гонсалес, Вальент, Раильо, Копете, Хауме Коста (Лато, 99) — Антонио Санчес (Морланес, 72), Саму Кошта (Маскарель, 105), Дани Родригес (Дардер, 99) — Абдон (Мурики, 62), Ларин (Радоньич, 105)

Предупреждения: Ле Норман, 113 — Копете, 21, Хауме Коста, 89, Мурики, 105+4

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Мальорка Кубок Испании-2024
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Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
28.02.2024 в 02:36
Забавно, что все свои 5 ударов в серии пенальти футболисты Мальорки били в правый от себя угол, а вратарь с таким же упорством летел в противоположный и только на пятом ударе он полетел куда нужно, но парировать не смог
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Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
28.02.2024 в 02:36
Забавно, что все свои 5 ударов в серии пенальти футболисты Мальорки били в правый от себя угол, а вратарь с таким же упорством летел в противоположный и только на пятом ударе он полетел куда нужно, но парировать не смог
Ответить
0
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