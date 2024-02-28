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Кубок короля. Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 (4:5). Островитяне по пенальти прошли в финал
Мини-сенсация на "Аноэте"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Итак, баскского финала в Кубке Испании-2024 не будет. "Ла Реал" провалился с оппонентом, который уступает ему в классе.
Первый матч на Балеарах запомнился только пассивностью "Мальорки" и дикими промахами Садика.
Сегодня до перерыва все было ровно так же. "Киноварь" почти не атаковала; "Ла Реал" даже с пенальти не смог забить — Браис ударил в тело Грейфу.
В начале второго тайма показалось, что многочисленные промахи басков наконец подвели их под монастырь — на табло была 50-я минута, когда Джио Гонсалес забил после первой же осмысленной атаки "Мальорки".
Но, к чести "Сосьедада", он не сдался сразу, а еще прибавил — и вскоре счет сравнял. Кубо отдал вперед на Браиса, тот на Оярсабаля — и так три лидера басков придумали гол.
3 - Mikel Oyarzabal has scored in each of his last three games in the Copa del Rey (v Osasuna, Celta and Mallorca), his best scoring streak in the competition.— OptaJose (@OptaJose) February 27, 2024
Captain. pic.twitter.com/xFugAroSBq
Мог ли "Ла Реал" избежать дополнительного времени? Да не особо. "Мальорка" отбивалась уверенно.
Мог ли "Ла Реал" избежать серии пенальти? А вот тут момент был, но Саму Кошта чудом на линии ворот заблокировал удары сперва Мерино, а затем и Тирни.
"Мальорка"? Она только и делала, что ждала этой серии. Как оказалось, не зря. Пятерка в составе Мурики, Морланеса, Маскареля, Радоньича и Дардера свои удары выполнила идеально, а вот "Ла Реал" подставил его капитан Оярсабаль, и это значит, что в финал выходит закрытая, малоизобретательная, но терпеливая и надежная "Мальорка".
Sergi Darder scores his penalty and wins it for Mallorca to send them to the Copa Del Rey final. ????????— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) February 27, 2024
Real Sociedad ❌✅✅✅✅
Mallorca ✅✅✅✅✅ pic.twitter.com/e3JWhABT9s
Это будет первый финал Кубка для "Киновари" с 2003 года, когда трофей для нее выиграло поколение Самюэля Это'О.
Соперником же островитян по финалу станет победитель пары "Атлетик" - "Атлетико"; они сыграют на "Сан-Мамесе" в четверг.
1/2 финала Кубка короля, ответный матч. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Мальорка" - 1:1 (по пенальти 4:5)
Голы: Оярсабаль, 71 — Гонсалес, 50
"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре, Субельдия, Ле Норман, Галан (Тирни, 90) — Браис Мендес (Турьентес, 79), Субименди, Мерино (Оласагасти, 104) — Кубо (Садик, 104), Андре Силва (Бекер, 46), Захарян (Оярсабаль, 63)
"Мальорка": Грейф — Гонсалес, Вальент, Раильо, Копете, Хауме Коста (Лато, 99) — Антонио Санчес (Морланес, 72), Саму Кошта (Маскарель, 105), Дани Родригес (Дардер, 99) — Абдон (Мурики, 62), Ларин (Радоньич, 105)
Предупреждения: Ле Норман, 113 — Копете, 21, Хауме Коста, 89, Мурики, 105+4
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