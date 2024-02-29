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Нападающий Реала Хоселу проиграл суд своему бывшему клубу после требования денежной компенсации

Испания
Обновлено

Иск отклонён

Нападающий Реала Хоселу проиграл суд своему бывшему клубу после требования денежной компенсации

Managing Madrid

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"Алавес" сообщил на своём официальном о выигрыше в деле о расторжении контракта с нападающим мадридского "Реала" Хоселу.

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Суд полностью отклонил иск бывшего игрока клуба, в котором он требовал выплату денежной компенсации в размере 275 тысяч евро за расторжение контракта в 2022 году. По мнению форварда, руководство басков прекратило с ним сотрудничество в одностороннем порядке.

Напомним, Хоселу выступал за "Алавеса" с 2019 по 2022 год. На данный момент испанец принадлежит "Эспаньолу", но с лета 2023-го играет на правах аренды за "Реал", в составе которого провёл 33 матча во всех турнирах в этом сезоне (12 голов и 3 ассиста).

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суд Хоселу Реал (Мадрид) Алавес (Витория-Гастейс)
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Источник:
Alaves
Опубликовал: Александр Бураков
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