Нападающий Реала Хоселу проиграл суд своему бывшему клубу после требования денежной компенсации

"Алавес" сообщил на своём официальном о выигрыше в деле о расторжении контракта с нападающим мадридского "Реала" Хоселу.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Суд полностью отклонил иск бывшего игрока клуба, в котором он требовал выплату денежной компенсации в размере 275 тысяч евро за расторжение контракта в 2022 году. По мнению форварда, руководство басков прекратило с ним сотрудничество в одностороннем порядке.

Напомним, Хоселу выступал за "Алавеса" с 2019 по 2022 год. На данный момент испанец принадлежит "Эспаньолу", но с лета 2023-го играет на правах аренды за "Реал", в составе которого провёл 33 матча во всех турнирах в этом сезоне (12 голов и 3 ассиста).