Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Реала Хоселу проиграл суд своему бывшему клубу после требования денежной компенсации
Иск отклонён
Managing Madrid
"Алавес" сообщил на своём официальном о выигрыше в деле о расторжении контракта с нападающим мадридского "Реала" Хоселу.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Суд полностью отклонил иск бывшего игрока клуба, в котором он требовал выплату денежной компенсации в размере 275 тысяч евро за расторжение контракта в 2022 году. По мнению форварда, руководство басков прекратило с ним сотрудничество в одностороннем порядке.
Напомним, Хоселу выступал за "Алавеса" с 2019 по 2022 год. На данный момент испанец принадлежит "Эспаньолу", но с лета 2023-го играет на правах аренды за "Реал", в составе которого провёл 33 матча во всех турнирах в этом сезоне (12 голов и 3 ассиста).
Популярное сейчас
- Милевский жестко ответил Алиеву: Я даже разговаривать не умею, как этот хабаровский мастер
- Буданов об увольнении Залужного: Если все хорошо и все правильно, то почему мы в той ситуации, в которой находимся?
- Гол Мудрика, победа на последних минутах. Челси - Лидс 3:2. Видео голов и обзор матча
- “Довбик сыграл как третьесортный форвард, решающее действие Цыганкова”. Игроки Жироны получили оценки за матч с Райо Вальекано
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО