Беллингем успевает восстановиться к матчу с Валенсией

Джуд Беллингем будет включен в заявку мадридского "Реала" на субботнюю игру против "Валенсии" в 27-м туре чемпионата Испании. Об этом сообщает Diario AS.

Наиболее вероятный сценарий - выход полузащитника на поле со скамейки запасных. Ожидается, что со стартовых минут Джуд появится уже в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лейпцига".

Напомним, 10 февраля, в поединке против "Жироны" (4:0), английский хавбек получил сильное растяжение связок левой лодыжки.

После 26-и туров Беллингем лидирует в бомбардирской гонке Ла Лиги, имея в активе 16 голов.