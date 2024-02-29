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Беллингем успевает восстановиться к матчу с Валенсией
Лидер сливочных готов вернуться в строй
CNN
Джуд Беллингем будет включен в заявку мадридского "Реала" на субботнюю игру против "Валенсии" в 27-м туре чемпионата Испании. Об этом сообщает Diario AS.
Наиболее вероятный сценарий - выход полузащитника на поле со скамейки запасных. Ожидается, что со стартовых минут Джуд появится уже в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лейпцига".
Напомним, 10 февраля, в поединке против "Жироны" (4:0), английский хавбек получил сильное растяжение связок левой лодыжки.
После 26-и туров Беллингем лидирует в бомбардирской гонке Ла Лиги, имея в активе 16 голов.
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