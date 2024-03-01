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Несколько игроков Реала недовольны решениями Анчелотти при выборе состава
Их будущее в Реале под большим вопросом
Фото: realmadrid.com
Ряд игроков мадридского "Реала" недовольны действиями главного тренера команды Карло Анчелотти.
Как сообщает The Athletic, несколько футболистов "королевского" клуба не удовлетворены количеством получаемого игрового времени на поле, а также расплывчатыми ответами со стороны итальянского специалиста во время личных разговоров с ним на эту тему.
В число тех, кто недоволен своим положением в "Реале", входят Лука Модрич, Арда Гюлер, Начо Фернандес и Кепа Аррисабалага.
Напомним, "сливочные" занимают первое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 65 очков.
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