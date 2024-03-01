  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Несколько игроков Реала недовольны решениями Анчелотти при выборе состава
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Несколько игроков Реала недовольны решениями Анчелотти при выборе состава

Испания

Их будущее в Реале под большим вопросом

Несколько игроков Реала недовольны решениями Анчелотти при выборе состава

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Ряд игроков мадридского "Реала" недовольны действиями главного тренера команды Карло Анчелотти.

Как сообщает The Athletic, несколько футболистов "королевского" клуба не удовлетворены количеством получаемого игрового времени на поле, а также расплывчатыми ответами со стороны итальянского специалиста во время личных разговоров с ним на эту тему.

В число тех, кто недоволен своим положением в "Реале", входят Лука Модрич, Арда Гюлер, Начо Фернандес и Кепа Аррисабалага.

Напомним, "сливочные" занимают первое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 65 очков.

По теме
yellow-arrow
Симеоне прокомментировал разгромный вылет Атлетико из Кубка Испании
yellow-arrow
В Мадриде задержан фан Атлетико, угрожавший одетой в футболку Винисиуса восьмилетней девочке
yellow-arrow
Бенефис братьев Уильямс. Атлетик — Атлетико 3:0. Видео голов и обзор матча
Карло Анчелотти Лука Модрич Реал (Мадрид) Кепа Аррисабалага Начо Фернандес Арда Гюлер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости