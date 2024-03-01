Несколько игроков Реала недовольны решениями Анчелотти при выборе состава

Ряд игроков мадридского "Реала" недовольны действиями главного тренера команды Карло Анчелотти.

Как сообщает The Athletic, несколько футболистов "королевского" клуба не удовлетворены количеством получаемого игрового времени на поле, а также расплывчатыми ответами со стороны итальянского специалиста во время личных разговоров с ним на эту тему.

В число тех, кто недоволен своим положением в "Реале", входят Лука Модрич, Арда Гюлер, Начо Фернандес и Кепа Аррисабалага.

Напомним, "сливочные" занимают первое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 65 очков.