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Мбаппе готовится к переезду в Мадрид - игрок обратился за помощью в поиске дома к Серхио Рамосу

Испания

Экс-игрок Реала готов помочь потенциальному новичку сливочных

Мбаппе готовится к переезду в Мадрид - игрок обратился за помощью в поиске дома к Серхио Рамосу

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

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Переход нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" кажется неизбежным.

Как сообщило издание L'Equipe, французский форвард обсуждает свой предстоящий переезд в Мадрид с бывшим одноклубником по "ПСЖ" Серхио Рамосом, который ныне играет за "Севилью".

По информации источника, футболисты периодически общаются относительно возможного перехода в "королевский" клуб уже на протяжении несколько недель. Отмечается, что испанец готов продать Килиану один из своих нескольких объектов недвижимости в столице Испании.

Ранее сообщалось, что мать Мбаппе Файза Ламари уже посетила Мадрид, чтобы заняться поиска жилья для своего сына.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Бураков
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