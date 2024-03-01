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Мбаппе готовится к переезду в Мадрид - игрок обратился за помощью в поиске дома к Серхио Рамосу
Экс-игрок Реала готов помочь потенциальному новичку сливочных
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Переход нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" кажется неизбежным.
Как сообщило издание L'Equipe, французский форвард обсуждает свой предстоящий переезд в Мадрид с бывшим одноклубником по "ПСЖ" Серхио Рамосом, который ныне играет за "Севилью".
По информации источника, футболисты периодически общаются относительно возможного перехода в "королевский" клуб уже на протяжении несколько недель. Отмечается, что испанец готов продать Килиану один из своих нескольких объектов недвижимости в столице Испании.
Ранее сообщалось, что
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