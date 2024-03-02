Бывший тренер Шахтера фаворит Гвардиолы в качестве тренера Барсы

Пеп Гвардиола посоветовал "Барселоне" назначить Роберто Де Дзерби главным тренером. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как говорится в источнике, президент "Барселоны" Жоан Лапорта посоветовался с главным тренером "Манчестер Сити" по поводу того, кого назначить на должность главного тренера. Пеп Гвардиола посоветовал бывшего тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

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Напомним, на текущий момент Роберто Де Дзерби возглавляет "Брайтон". Сейчас команда занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, с 39 очками.