Атлетик — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Третий раз встретятся между собой "Атлетик" и "Барса" в этом сезоне. Первый матч остался за каталонцами, второй — за басками. Как будет теперь?

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Против "Атлетика" фактор свежести, ведь в четверг команда Эрнесто Вальверде играла полуфинал Кубка короля. С другой стороны, баски выиграли все 10 последних домашних матчей, причем 6 из них — всухую.

"Барса" в нынешнем виде так не сможет. Она пропускает на уровне аутсайдеров лиги (34 в 26 турах), но у каталонцев все еще вторая лучшая атака чемпионата (56 голов), и это помогает ей держаться в ТОП-4.

Что по итогу победит — баскская дисциплина или каталонская изобретательность — узнаем в воскресенье , 3 марта , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало встречи — в 22:00 по Киеву.

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