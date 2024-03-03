Анчелотти – об отмененном голе Реала: Случилось что-то беспрецедентное

Главный наставник "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал решение арбитра Хиль Мансано отменить взятие ворот "сливочных" в конце встречи против "Валенсии".

“Что сказать... сказать не так много. Случилось нечто беспрецедентное. Мы недовольны красной картой Джуда. Он просто сказал арбитру: “это чертов гол”. Он не обижал Хиль Мансано”, - сказал Анчелотти.

"Реал" вторично потерял очки в рамках Ла Лиги за последние три матча. Однако "сливочные" до сих пор находятся на лидерской строчке турнирной таблицы, опережая вторую "Жирону" и третью "Барселону" на семь и девять очков соответственно. Правда, у обеих каталонских команд есть еще по одному матчу в запасе.

Следующий поединок в рамках Примеры "Реал" проведет 10 марта против "Сельты".