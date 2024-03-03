Гол Яремчука, месть Винисиуса и судейский скандал. Валенсия — Реал 2:2. Видео голов и обзор матча

"Реал" не победил на поле "Валенсии", которая очень хорошо провела первый тайм и не развалилась под давлением во втором.

Роман Яремчук забил один из голов; Винисиус отомстил валенсийским расистам дублем, но все затмил эпизод на 98-й минуте. Хесус Хиль Мансано отменил третий гол "Реала" поскольку... секундой ранее завершил матч. Скандал! Посмотрите и убедитесь сами.

27-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Реал Мадрид" - 2:2

Голы: Дуро, 27, Яремчук, 30 — Винисиус, 45+5, 76