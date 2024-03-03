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Гол Яремчука, месть Винисиуса и судейский скандал. Валенсия — Реал 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Матч на "Месталье" запомнился надолго

Гол Яремчука, месть Винисиуса и судейский скандал. Валенсия — Реал 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
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"Реал" не победил на поле "Валенсии", которая очень хорошо провела первый тайм и не развалилась под давлением во втором.

Роман Яремчук забил один из голов; Винисиус отомстил валенсийским расистам дублем, но все затмил эпизод на 98-й минуте. Хесус Хиль Мансано отменил третий гол "Реала" поскольку... секундой ранее завершил матч. Скандал! Посмотрите и убедитесь сами.

27-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Реал Мадрид" - 2:2

Голы: Дуро, 27, Яремчук, 30 — Винисиус, 45+5, 76

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