Гол Яремчука, месть Винисиуса и судейский скандал. Валенсия — Реал 2:2. Видео голов и обзор матча
Матч на "Месталье" запомнился надолго
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Реал" не победил на поле "Валенсии", которая очень хорошо провела первый тайм и не развалилась под давлением во втором.
Роман Яремчук забил один из голов; Винисиус отомстил валенсийским расистам дублем, но все затмил эпизод на 98-й минуте. Хесус Хиль Мансано отменил третий гол "Реала" поскольку... секундой ранее завершил матч. Скандал! Посмотрите и убедитесь сами.
27-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Реал Мадрид" - 2:2
Голы: Дуро, 27, Яремчук, 30 — Винисиус, 45+5, 76
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