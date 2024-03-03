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Атлетик – Барселона: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Баски против каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba Beitia
"Атлетик" не уступает в домашних матчах с августа прошлого года. Баски до сих пор претендуют на зону Лиги чемпионов, находясь всего в трех очках от топ-4. "Барселона" начала немного оживать и теперь спокойно может навязывать борьбу "Жироне" за второе место. При благоприятных условиях (и чуде) подопечные Хави и на титул могут замахнуться. Однако для этого обязательно нужно выигрывать в таких матчах как сегодня.
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Чемпионат Испании, 27 тур
3 марта, 22:00. "Сан-Мамес" (Бильбао)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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