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Атлетик – Барселона: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Баски против каталонцев

Атлетик – Барселона: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba Beitia

UA-Футбол
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"Атлетик" не уступает в домашних матчах с августа прошлого года. Баски до сих пор претендуют на зону Лиги чемпионов, находясь всего в трех очках от топ-4. "Барселона" начала немного оживать и теперь спокойно может навязывать борьбу "Жироне" за второе место. При благоприятных условиях (и чуде) подопечные Хави и на титул могут замахнуться. Однако для этого обязательно нужно выигрывать в таких матчах как сегодня.

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Чемпионат Испании, 27 тур

3 марта, 22:00. "Сан-Мамес" (Бильбао)

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