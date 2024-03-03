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Яремчук - первый украинец, который забивал Реалу в чемпионате Испании

Испания
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Яремчук - первый украинец, который забивал Реалу в чемпионате Испании

Фото: Getty Images

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Вчера, 2-го марта, "Валенсия" и "Реал" сыграли в голевую вничью (2:2) в рамках 27-го тура Ла Лиги. Один из голов мадридской команде забил украинский нападающий Роман Яремчук.

Таким образом, Яремчук стал первым украинцем в истории, который забивал "Реалу" в чемпионате Испании. Что интересно, Роману удалось это сделать, когда ворота королевского клуба защищал его соотечественник Андрей Лунин.

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В текущем сезоне Яремчук сыграл за "Валенсию" 22 матча и забил 4 гола (3 - в Ла Лиге, 1 - в Кубке Испании).

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Роман Яремчук Реал (Мадрид) Валенсия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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