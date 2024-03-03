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Примера. Мальорка — Жирона 1:0. Довбик с Цыганковым не помогли
Каталонцы снова плохи на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot
"Жирона" в гостях проиграла "Мальорке" и упустила шанс приблизиться к "Реалу".
Поражение, скорее, справедливое, чем нет. "Киноварь" полностью переиграла гостей в первом тайме и не позволила разыграться во втором.
До перерыва у "Жироны" не было опасных шансов вообще. В то же время "Мальорка" в контратаках выводила на удары Мурики (мимо) и Ларина (вратарь).
Ну, и еще и хозяев был гол — это защитник Копете вколотил мяч в ворота после стандарта и скидки Ларина. Эпизод спорный, было подозрение на игру рукой, но ВАР ее не увидел.
Seguimos para bingo. Y después de revisarl el VAR la asistencia con el brazo de Larin que acaba en gol para adelantar al Mallorca contra el Girona es legal...— Javi Blanco (@BlancoParamio) March 3, 2024
Pero estos tíos, de verdad son profesionales? pic.twitter.com/4XYE0332uH
Во втором тайме "Мальорка" заметно изменила стиль — отошла назад и перестала прессинговать высоко. Во многом благодаря этому у "Жироны" наконец начало хоть что-то получаться. Алейш Гарсия, Порту, Цыганков комбинировали, искали моменты, но все упиралось в стену в штрафной "Киновари", плюс Артем Довбик нынче на дне формы, и ничего интересного центрбекам не предложил.
Наверное, лучший шанс спасти матч для "Жироны" имел Савио на 75-й минуте, но, расстреливая ворота, попал в защитника. Еще был момент у Порту, но Кристиан и подавно пальнул в небо.
В остальном защита "Мальорки" здорово сдержала каталонцев, и это повод заявить, что кураж команды Мичела исчерпан. Теперь у нее 4 поражения в 5 последних выездах. Сказка закончена — началась серая реальность.
В таблице лишь за счет старых успехов "Жирона" еще вторая с 59 очками. У "Мальорки" - 27 баллов и 15-я строчка; она наоборот на подъеме.
???? La Liga table after Girona’s defeat. pic.twitter.com/hSksPrJ1a4— Madrid Zone (@theMadridZone) March 3, 2024
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"Мальорка" - "Жирона" - 1:0
Гол: Копете, 33
"Мальорка": Райкович — Гонсалес, Вальент (Видаль, 55), Раильо, Копете, Лато — Антонио Санчес (Морланес, 55), Маскарель (Саму Кошта, 78), Дани Родригес (Дардер, 68) — Ларин (Абдон, 68), Мурики
"Жирона": Гассанига — Коуто, Эрик Гарсия, Хуанпе, Гутьеррес — Солис (Стуани, 78), Алейш Гарсия — Цыганков, Мартин (Порту, 55), Савио — Довбик
Предупреждения: Вальент, 37, Лато, 59, Маскарель, 74, Абдон, 76, Дардер, 90+2
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