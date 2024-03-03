Примера. Мальорка — Жирона 1:0. Довбик с Цыганковым не помогли

"Жирона" в гостях проиграла "Мальорке" и упустила шанс приблизиться к "Реалу".

Поражение, скорее, справедливое, чем нет. "Киноварь" полностью переиграла гостей в первом тайме и не позволила разыграться во втором.

До перерыва у "Жироны" не было опасных шансов вообще. В то же время "Мальорка" в контратаках выводила на удары Мурики (мимо) и Ларина (вратарь).

Ну, и еще и хозяев был гол — это защитник Копете вколотил мяч в ворота после стандарта и скидки Ларина. Эпизод спорный, было подозрение на игру рукой, но ВАР ее не увидел.

Seguimos para bingo. Y después de revisarl el VAR la asistencia con el brazo de Larin que acaba en gol para adelantar al Mallorca contra el Girona es legal...

Pero estos tíos, de verdad son profesionales? pic.twitter.com/4XYE0332uH — Javi Blanco (@BlancoParamio) March 3, 2024

Во втором тайме "Мальорка" заметно изменила стиль — отошла назад и перестала прессинговать высоко. Во многом благодаря этому у "Жироны" наконец начало хоть что-то получаться. Алейш Гарсия, Порту, Цыганков комбинировали, искали моменты, но все упиралось в стену в штрафной "Киновари", плюс Артем Довбик нынче на дне формы, и ничего интересного центрбекам не предложил.

Наверное, лучший шанс спасти матч для "Жироны" имел Савио на 75-й минуте, но, расстреливая ворота, попал в защитника. Еще был момент у Порту, но Кристиан и подавно пальнул в небо.

В остальном защита "Мальорки" здорово сдержала каталонцев, и это повод заявить, что кураж команды Мичела исчерпан. Теперь у нее 4 поражения в 5 последних выездах. Сказка закончена — началась серая реальность.

В таблице лишь за счет старых успехов "Жирона" еще вторая с 59 очками. У "Мальорки" - 27 баллов и 15-я строчка; она наоборот на подъеме.

???? La Liga table after Girona’s defeat. pic.twitter.com/hSksPrJ1a4 — Madrid Zone (@theMadridZone) March 3, 2024

27-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Жирона" - 1:0

Гол: Копете, 33

"Мальорка": Райкович — Гонсалес, Вальент (Видаль, 55), Раильо, Копете, Лато — Антонио Санчес (Морланес, 55), Маскарель (Саму Кошта, 78), Дани Родригес (Дардер, 68) — Ларин (Абдон, 68), Мурики

"Жирона": Гассанига — Коуто, Эрик Гарсия, Хуанпе, Гутьеррес — Солис (Стуани, 78), Алейш Гарсия — Цыганков, Мартин (Порту, 55), Савио — Довбик

Предупреждения: Вальент, 37, Лато, 59, Маскарель, 74, Абдон, 76, Дардер, 90+2