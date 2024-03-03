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Примера. Мальорка — Жирона 1:0. Довбик с Цыганковым не помогли

Испания

Каталонцы снова плохи на выезде

Примера. Мальорка — Жирона 1:0. Довбик с Цыганковым не помогли

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" в гостях проиграла "Мальорке" и упустила шанс приблизиться к "Реалу".

Поражение, скорее, справедливое, чем нет. "Киноварь" полностью переиграла гостей в первом тайме и не позволила разыграться во втором.

До перерыва у "Жироны" не было опасных шансов вообще. В то же время "Мальорка" в контратаках выводила на удары Мурики (мимо) и Ларина (вратарь).

Ну, и еще и хозяев был гол — это защитник Копете вколотил мяч в ворота после стандарта и скидки Ларина. Эпизод спорный, было подозрение на игру рукой, но ВАР ее не увидел.

Во втором тайме "Мальорка" заметно изменила стиль — отошла назад и перестала прессинговать высоко. Во многом благодаря этому у "Жироны" наконец начало хоть что-то получаться. Алейш Гарсия, Порту, Цыганков комбинировали, искали моменты, но все упиралось в стену в штрафной "Киновари", плюс Артем Довбик нынче на дне формы, и ничего интересного центрбекам не предложил.

Наверное, лучший шанс спасти матч для "Жироны" имел Савио на 75-й минуте, но, расстреливая ворота, попал в защитника. Еще был момент у Порту, но Кристиан и подавно пальнул в небо.

В остальном защита "Мальорки" здорово сдержала каталонцев, и это повод заявить, что кураж команды Мичела исчерпан. Теперь у нее 4 поражения в 5 последних выездах. Сказка закончена — началась серая реальность.

В таблице лишь за счет старых успехов "Жирона" еще вторая с 59 очками. У "Мальорки" - 27 баллов и 15-я строчка; она наоборот на подъеме.

27-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Жирона" - 1:0

Гол: Копете, 33

"Мальорка": Райкович — Гонсалес, Вальент (Видаль, 55), Раильо, Копете, Лато — Антонио Санчес (Морланес, 55), Маскарель (Саму Кошта, 78), Дани Родригес (Дардер, 68) — Ларин (Абдон, 68), Мурики

"Жирона": Гассанига — Коуто, Эрик Гарсия, Хуанпе, Гутьеррес — Солис (Стуани, 78), Алейш Гарсия — Цыганков, Мартин (Порту, 55), Савио — Довбик

Предупреждения: Вальент, 37, Лато, 59, Маскарель, 74, Абдон, 76, Дардер, 90+2

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1 голосов
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
03.03.2024 в 22:06
Так ми ще побачимо потуги Жирони, але не маючи достатньо кваліфікованих гравців важко розраховувати навіть на медалі Навіть не дивлячись на те, що тут багато писали нібито вони поборються за чемпіонство. Ще до нового року було зрозуміло, що навесні здуються... ні сил, ні фарту не вистачить за першу трійку змагатися. Так що будемо вболівати за Барсу, щоб вона Атлетику перекрила можливість увірватися у зону ЛЧ!
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Комментарии 20
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Spokoyno (Київ)
03.03.2024 в 22:06
Так ми ще побачимо потуги Жирони, але не маючи достатньо кваліфікованих гравців важко розраховувати навіть на медалі Навіть не дивлячись на те, що тут багато писали нібито вони поборються за чемпіонство. Ще до нового року було зрозуміло, що навесні здуються... ні сил, ні фарту не вистачить за першу трійку змагатися. Так що будемо вболівати за Барсу, щоб вона Атлетику перекрила можливість увірватися у зону ЛЧ!
Ответить
1
0
metall5291 (Kharkiv)
03.03.2024 в 22:14
Дядьку, ви на диво далекоглядний. Мабуть корова все таки дісталась до краю поля.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
03.03.2024 в 22:05
В каталонском доме терпим*ости надеются на перестановку коек. В Реале надеются на басков.
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0
1
Djarik87 (Київська область)
03.03.2024 в 21:38
Дніще, а не команда. Довбика час саджати в глухий запас, бо воно ж взагалі ніяке.
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1
5
NikosFutboloidos (Chop)
03.03.2024 в 21:30
Успіх Жирони у першому колі це просто фантастичний збіг обставин, розпочалося похмілля і прийдуть до себе десь на 7-8 місці. Нажаль.
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2
4
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2024 в 21:35
Так низко наверно не опустится, но в четверку скорее не попадут.
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2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
03.03.2024 в 21:54
До Атлетика дуже далеко... Сьогодні Барселона може зберегти Жирону у зоні ЛЧ
 
1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2024 в 21:29
Хороший шанс для Барсы оказаться на втором месте уже сегодня. Этого им и пожелаю!
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2
5
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 21:30
гы! атлеты могут и в баркасе прокатиться после сна на матрасе)))
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3
2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2024 в 21:31
Могут и легко.))
 
1
3
metall5291 (Kharkiv)
03.03.2024 в 21:54
это еще не всё, з*ранец,
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 21:55
посмотрел вчерашний момент с "третим голом" реала - поржал!))) добавлено 7 минут, сыграли почти 9, судья свистит перед подачей в штрафную - шонитаг?)))
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 22:01
*третьимp.s. верните редактирование комментов, 1-а!
 
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 21:28
6iгопа - фсё...
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0
3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2024 в 21:32
Правильно писать «фсьо»
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4
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 21:38
не: уфсйьо!
 
0
2
metall5291 (Kharkiv)
03.03.2024 в 21:55
усё будет через 2,5 часа
 
0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 22:02
шото влом такоэ смотреть... я и шд сегодня еле заставил себя смотреть)))
 
0
0
Ariakiev01 (Київ)
03.03.2024 в 21:27
Ага позорище. Тупіе навесы и падения.
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0
5
shat1970 (киев)
03.03.2024 в 21:26
стадо баранов черножопых
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1
5

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