Стало известно, на сколько матчей отстранён арбитр Мансано после игры Валенсии и Реала

Стало известно, сколько времени арбитр Хесус Хиль Мансано не будет судить матчи испанской Ла Лиги.

Как сообщает Archivo VAR, Технический комитет судей Испании (CTA) принял решение отстранить судью как минимум на два матча в рамках чемпионата. Отстранение также касается работы на системе VAR. Отмечается, что Мансано осознает допущенную им ошибку и принимает ответственность за последствия инцидента.

Напомним, матч 27-го тура Ла Лиги между "Валенсией" и мадридским "Реалом" при судействе Мансано закончился скандалом. Арбитр отменил третий гол в ворота "летучих мышей", дав финальный свисток прямо перед навесом Браима Диаса на Джуда Беллингема. После этого автор незасчитанного мяча получил вдобавок красную карточку.