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Стало известно, на сколько матчей отстранён арбитр Мансано после игры Валенсии и Реала

Испания

В этом сезоне Мансано ещё поработает

Стало известно, на сколько матчей отстранён арбитр Мансано после игры Валенсии и Реала

Archivo VAR

Новина українською

Стало известно, сколько времени арбитр Хесус Хиль Мансано не будет судить матчи испанской Ла Лиги.

Как сообщает Archivo VAR, Технический комитет судей Испании (CTA) принял решение отстранить судью как минимум на два матча в рамках чемпионата. Отстранение также касается работы на системе VAR. Отмечается, что Мансано осознает допущенную им ошибку и принимает ответственность за последствия инцидента.

Напомним, матч 27-го тура Ла Лиги между "Валенсией" и мадридским "Реалом" при судействе Мансано закончился скандалом. Арбитр отменил третий гол в ворота "летучих мышей", дав финальный свисток прямо перед навесом Браима Диаса на Джуда Беллингема. После этого автор незасчитанного мяча получил вдобавок красную карточку.

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Реал (Мадрид) Валенсия Хесус Хиль Мансано
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Источник:
Archivo VAR
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
05.03.2024 в 14:59
Ну якщо і VAR приліпили, то це відмінений пенальті! Бо VARбітри додатковий час НЕ контролюють / відповідають!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
05.03.2024 в 14:59
Ну якщо і VAR приліпили, то це відмінений пенальті! Бо VARбітри додатковий час НЕ контролюють / відповідають!
Ответить
0
1

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