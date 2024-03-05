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Камавинга прокомментировал слухи о переходе Мбаппе в Реал
Журналисты хотели получить инсайд от соотечественника Килиана
Goal
Полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга ответил на вопрос о потенциальном переходе нападающего "Пари-Сен Жермен" Килиана Мбаппе в "королевский" клуб по окончании нынешнего сезона.
"Скажу вам честно: я не разговаривал с Килианом. Он игрок "ПСЖ", и я не знаю, что произойдет в следующем сезоне", - приводит слова хавбека журналист Фабрицио Романо.
Напомним, мадридский "Реал" является главным претендентом на подписание Мбаппе. Ранее сообщалось, что
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