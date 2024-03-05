Камавинга прокомментировал слухи о переходе Мбаппе в Реал

Полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга ответил на вопрос о потенциальном переходе нападающего "Пари-Сен Жермен" Килиана Мбаппе в "королевский" клуб по окончании нынешнего сезона.

"Скажу вам честно: я не разговаривал с Килианом. Он игрок "ПСЖ", и я не знаю, что произойдет в следующем сезоне", - приводит слова хавбека журналист Фабрицио Романо.