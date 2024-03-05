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Камавинга прокомментировал слухи о переходе Мбаппе в Реал

Испания

Журналисты хотели получить инсайд от соотечественника Килиана

Камавинга прокомментировал слухи о переходе Мбаппе в Реал

Goal

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Полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга ответил на вопрос о потенциальном переходе нападающего "Пари-Сен Жермен" Килиана Мбаппе в "королевский" клуб по окончании нынешнего сезона.

"Скажу вам честно: я не разговаривал с Килианом. Он игрок "ПСЖ", и я не знаю, что произойдет в следующем сезоне", - приводит слова хавбека журналист Фабрицио Романо.

Напомним, мадридский "Реал" является главным претендентом на подписание Мбаппе. Ранее сообщалось, что французский форвард летом официально пополнит ряды "сливочных" после истечения его трудового соглашения с "ПСЖ".

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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