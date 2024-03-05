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В Барселоне обеспокоены состоянием здоровья Педри - AS

Испания

Испанский хавбек может пропустить дольше, чем ожидалось

В Барселоне обеспокоены состоянием здоровья Педри - AS

Be Soccer

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В "Барселоне" всерьёз опасаются за состояние здоровья полузащитника команды Педри.

Напомним, 21-летний хавбек был заменён на 45-й минуте в минувшем матче 27-го тура испанской Ла Лиги против "Атлетика" (0:0) из-за полученной травмы четырёхглавой мышцы правой ноги.

Как сообщает AS, новая травма Педри была воспринята в стане клуба с "растерянностью и тревогой", особенно в свете того, что медицинский персонал "сине-гранатовых" приложил все усилия, чтобы не допустить её рецидива. Точная дата возвращения хавбек не называется, однако ситуацию считают "чрезвычайно опасной".

Ранее сообщалось, что Педри выбыл на срок от пяти до шести недель.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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