В Барселоне обеспокоены состоянием здоровья Педри - AS

В "Барселоне" всерьёз опасаются за состояние здоровья полузащитника команды Педри.

Напомним, 21-летний хавбек был заменён на 45-й минуте в минувшем матче 27-го тура испанской Ла Лиги против "Атлетика" (0:0) из-за полученной травмы четырёхглавой мышцы правой ноги.

Как сообщает AS, новая травма Педри была воспринята в стане клуба с "растерянностью и тревогой", особенно в свете того, что медицинский персонал "сине-гранатовых" приложил все усилия, чтобы не допустить её рецидива. Точная дата возвращения хавбек не называется, однако ситуацию считают "чрезвычайно опасной".