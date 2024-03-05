Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Барселоне обеспокоены состоянием здоровья Педри - AS
Испанский хавбек может пропустить дольше, чем ожидалось
Be Soccer
В "Барселоне" всерьёз опасаются за состояние здоровья полузащитника команды Педри.
Напомним, 21-летний хавбек был заменён на 45-й минуте в минувшем матче 27-го тура испанской Ла Лиги против "Атлетика" (0:0) из-за полученной травмы четырёхглавой мышцы правой ноги.
Как сообщает AS, новая травма Педри была воспринята в стане клуба с "растерянностью и тревогой", особенно в свете того, что медицинский персонал "сине-гранатовых" приложил все усилия, чтобы не допустить её рецидива. Точная дата возвращения хавбек не называется, однако ситуацию считают "чрезвычайно опасной".
Ранее сообщалось, что
Популярное сейчас
- Полесье распрощалось с опытным игроком
- В профессиональном футболе есть термин "не по-пацански"? Обзор матча Шахтер – Кривбасс и других топ-поединков
- "Это не моя проблема". Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
- Комитет судей не понял решения Мансано в матче Примеры с участием двух украинцев - Marca
- Мое сердце разбито. Погба эмоционально отреагировал на свою дисквалификацию. ФОТО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО