Источник: Педри примет участие в Эль Класико

Стали известны результаты углублённого обследования травмы полузащитника "Барселоны" Педри.

Напомним, 21-летний хавбек был заменён на 45-й минуте матча против "Атлетика" в Ла Лиге из-за полученной травмы.

Как сообщает Mundo Deportivo, худшие опасения относительно Педри не подтвердились - травма испанца не является рецидивом предыдущего повреждения. Ожидается, что полузащитник точно сможет принять участие в Эль Класико против мадридского "Реала", которое состоится 21-го апреля.

В нынешнем сезоне Педри записал на свой счёт 2 забитых мяча и 4 ассиста в 22-х играх за "Барселону" во всех турнирах.