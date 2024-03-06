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Источник: Педри примет участие в Эль Класико
Худшие опасения не подтвердились
Getty Images / Global Images Ukraine
Стали известны результаты углублённого обследования травмы полузащитника "Барселоны" Педри.
Напомним, 21-летний хавбек был заменён на 45-й минуте матча против "Атлетика" в Ла Лиге из-за полученной травмы.
Как сообщает Mundo Deportivo,
В нынешнем сезоне Педри записал на свой счёт 2 забитых мяча и 4 ассиста в 22-х играх за "Барселону" во всех турнирах.
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