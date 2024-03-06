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Источник: Педри примет участие в Эль Класико

Испания

Худшие опасения не подтвердились

Источник: Педри примет участие в Эль Класико

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны результаты углублённого обследования травмы полузащитника "Барселоны" Педри.

Напомним, 21-летний хавбек был заменён на 45-й минуте матча против "Атлетика" в Ла Лиге из-за полученной травмы.

Как сообщает Mundo Deportivo, худшие опасения относительно Педри не подтвердились - травма испанца не является рецидивом предыдущего повреждения. Ожидается, что полузащитник точно сможет принять участие в Эль Класико против мадридского "Реала", которое состоится 21-го апреля.

В нынешнем сезоне Педри записал на свой счёт 2 забитых мяча и 4 ассиста в 22-х играх за "Барселону" во всех турнирах.

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Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) травма Педри
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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