Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жоан Лапорта: Рональд Араухо – лучший защитник в мире
Вместе с игроками Барселоны посетил премьеру фильма
Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Mundo Deportivo, Лапорта посетил премьеру фильма Barça One "Orígens Araujo", вместе с вице-президентом "Барселоны" и спортивным директором клуба. Также на премьеру прибыли: тренер команды Хави, футболисты Гави, Канселу, Жоау Феликс и Рафинья. Президент "Барселоны" также пообщался с прессой, и высоко оценил Араухо:
"Рональд является одним из лучших центральных защитников в мире. Что выделяется, так это его преданность клубу. Рональд имел очень большую преданность с первого момента, как на поле, так и вне его, например, на тренировках, с его товарищами по команде, с персоналом, и я говорю, что это большой источник гордости для "Барсы".
Араухо провел в нынешнем сезоне 29 игр, в которых отметился одним голом. Также он является одним из самых дорогих игроков команды, его опередили Гави и Педри, по 90 млн евро, и Френки де Йонг, 80 млн.
Популярное сейчас
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Реал Мадрид – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Обыграли на выезде Грецию. Украина U-17 с победы начала элит-раунд отбора Евро-2024
- Яремчук против Лунина. Известны оценки украинцев за очное противостояние
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО