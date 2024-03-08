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Жирона — Осасуна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Жирона" — "Осасуна": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.03.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Жирона — Осасуна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" после 4 осечек в 5 последних матчах примет "Осасуну", и это тот случай, когда оступаться каталонцам нельзя. Еще одна осечка отбросит их на третье место, а там и "Атлетико" совсем рядом.

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Помочь "Жироне" должны их трибуны — на "Монтиливи" команда не проигрывает с конца сентября и набрала 32 очка в 13 матчах. Но, повторим, игроки в яме, и в том числе наш Артем Довбик, не забивающий с 21 января.

В то же время "Осасуна" наоборот показывает свой лучший футбол прямо сейчас и выиграла 3 из 4 последних матчей, среди прочих одолев "Реал Сосьедад" (1:0). Это плохой тайминг для "Жироны".

Сумеют ли каталонцы удивить скептиков и выйти победителями — узнаем в субботу, 9 марта, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча — в 22:00 по Киеву.

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