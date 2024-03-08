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Опять травма. У Барселоны вылетел Рафинья

Испания

С Наполи бразилец точно не сыграет

Опять травма. У Барселоны вылетел Рафинья

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Барселоны" Рафинья получил травму в матче 28-го тура чемпионата Испании с "Мальоркой".

Бразилец получил повреждение еще в первом тайме и был заменен на 37-й минуте.

Теперь хавбек точно пропустит ответный матч ЛЧ с "Наполи".

Также у "Барсы" не будет в матче Феррана Торреса, Бальде, Гави, Фрэнки и Педри.

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