Примера. Барселона — Мальорка 1:0. Лучшему игроку матча только 16 лет

“Барселона" дома одолела "Мальорку" благодаря таланту своего 16-летнего воспитанника.

Поначалу этот матч развивался по плану гостей. Игра была медленной, вязкой, моменты были у обеих команд, при этом стопроцентных создавать не получалось.

Главное событие первого тайма — это пенальти, который заработал Рафинья и не реализовал Гюндоган, пробив слишком очевидно для Райковича.

Также отметим и последовавшую травму Рафиньи. Теперь лазарет "Барсы" еще внушительнее — напомним, там уже лечатся Гави, Бальде, Ферран, Педри и де Йонг.

9 - Predrag Rajkovic has saved nine penalties in his career in Europe's top five leagues, the most for a goalkeeper in such competitions since 2019/20 season. Specialist. pic.twitter.com/ly9pC7wZSZ

Ну, и еще одно впечатление — это надежная работа центра защиты "Барсы" против Ларина и Мурики. Оба нападающих "Мальорки" получали мяч в опасных зонах, но ударить нормально им не давали. Перерыв.

Второй тайм начался сразу с удара Мурики головой в перекладину, но из офсайда.

Ну, а затем наконец начала показывать свой футбол "Барса". Ламин Ямаль проявил себя — сперва ударил с левой в перекладину; затем разогнал парочку острых атак передачами, и шанс забить имел Гюндоган.

Понимая, что победа рядом, Хави еще усилил давление, выпустив Левандовского, которого берег на "Наполи" - и вскоре "Барса" таки забила, но это был не Роберт.

Ямаль — вот кто герой. 16-летний парень в блестящем проходе а-ля Месси качнул защитника и с левой положил мяч точно под штангу. Райкович даже не дернулся.

4 - Lamine Yamal has been involved in four goals in his last four @LaLigaEN games (three goals and one assist), one more than in his first 24 appearances in the competition (one goal and two assists).



Jewel. pic.twitter.com/4lklpeZsKt