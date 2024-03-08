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Примера. Барселона — Мальорка 1:0. Лучшему игроку матча только 16 лет

Испания

Браво, Ламин Ямаль!

Примера. Барселона — Мальорка 1:0. Лучшему игроку матча только 16 лет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

“Барселона" дома одолела "Мальорку" благодаря таланту своего 16-летнего воспитанника.

Поначалу этот матч развивался по плану гостей. Игра была медленной, вязкой, моменты были у обеих команд, при этом стопроцентных создавать не получалось.

Главное событие первого тайма — это пенальти, который заработал Рафинья и не реализовал Гюндоган, пробив слишком очевидно для Райковича.

Также отметим и последовавшую травму Рафиньи. Теперь лазарет "Барсы" еще внушительнее — напомним, там уже лечатся Гави, Бальде, Ферран, Педри и де Йонг.

Ну, и еще одно впечатление — это надежная работа центра защиты "Барсы" против Ларина и Мурики. Оба нападающих "Мальорки" получали мяч в опасных зонах, но ударить нормально им не давали. Перерыв.

Второй тайм начался сразу с удара Мурики головой в перекладину, но из офсайда.

Ну, а затем наконец начала показывать свой футбол "Барса". Ламин Ямаль проявил себя — сперва ударил с левой в перекладину; затем разогнал парочку острых атак передачами, и шанс забить имел Гюндоган.

Понимая, что победа рядом, Хави еще усилил давление, выпустив Левандовского, которого берег на "Наполи" - и вскоре "Барса" таки забила, но это был не Роберт.

Ямаль — вот кто герой. 16-летний парень в блестящем проходе а-ля Месси качнул защитника и с левой положил мяч точно под штангу. Райкович даже не дернулся.

"Мальорка"? Она была слишком безыдейной, неинтересной, чтобы ответить на это.

Как итог - "Барса" вышла на второе место с 61 очком. У "Реала" - 66, у "Жироны" - 59. "Мальорка", в свою очередь, осталась 15-й с 27 баллами. Ее главный матч впереди — это финал Кубка против "Атлетика" в апреле.

28-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Мальорка" - 1:0

Гол: Ямаль, 73

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Канселу — Рафинья (Фермин Лопес, 37), Кристенсен, Гюндоган (Ромеу, 87) — Ямаль, Гуйю (Левандовский, 61), Феликс (Роке, 62)

"Мальорка": Райкович — Гонсалес, Настасич, Раильо, Копете (Радоньич, 82), Лато (Хауме Коста, 71) — Дардер (Антонио Санчес, 71), Саму Кошта, Морланес (Дани Родригес, 61) — Мурики, Ларин (Абдон, 82)

Предупреждения: Иньиго Мартинес, 53 - Саму Кошта, 86

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1 голосов
Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
09.03.2024 в 00:32
Согласен со всеми "писателями" от барсы (что не зарактерно), - барса сегодня , это л*айно. Спасибо.
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Комментарии 15
metall5291 (Kharkiv)
09.03.2024 в 00:32
Согласен со всеми "писателями" от барсы (что не зарактерно), - барса сегодня , это л*айно. Спасибо.
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0
2
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Вarcelinius
09.03.2024 в 00:23
В целом игра Барсы лютое гавно. Вообще не понятно во ЧТО она играет. Какой-то сброд бегает. Тренерской мысли НОЛЬ. Такой дебильной Барсы я ещё не видел. Я понимаю, шо травмы и всё такое... но даже в полном боевом она убого выглядит. Наверное с пешеходом Месси она выглядела бы ещё хуже... Да, Чавьер?
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sasha popov (Новомосковськ)
09.03.2024 в 00:15
Шо це було? Где эта Барса времён Кройфа в которую я влюбился
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Вarcelinius
09.03.2024 в 00:32
Вот и я всё время стенаю, где та Барса, в которую я влюбился в начале 90-х, где? Одна сплошная тики-срака, мать бы её... тьфу.
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sasha popov (Новомосковськ)
09.03.2024 в 00:43
Олег! Ну слов просто нет
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.03.2024 в 00:44
Та Барса, точнее часть той Барсы, сейчас играет в Интер Майами.)))
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Вarcelinius
09.03.2024 в 01:55
Барса Кройфа и Месси разные эпохи, братан. Ну, а Месси последний... последний их могикан.
 
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Вarcelinius
09.03.2024 в 01:56
*из
 
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Вarcelinius
09.03.2024 в 00:11
Мальчик Ямальчик хавиной попы выручальщик.
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2
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Spokoyno (Київ)
09.03.2024 в 00:28
Пане Олеже... Може не потрібно бардак у дворі на двірника валити Там не лише бюджет "недостатній", керуючий є та босяки проживають. Наразі будь, який тренер, Барсу до рівня кращої її версії початку ХХ століття чи теперішнього МС не підніме.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.03.2024 в 00:45
Поднимут, только попон.))
 
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2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.03.2024 в 00:47
*попон = попозже ))
 
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2
metall5291 (Kharkiv)
09.03.2024 в 01:41
попізжже
 
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1
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Spokoyno (Київ)
09.03.2024 в 00:07
Ти диви ВГАДАВ Що буде важка перемога! Шо він КРУТЕ Хоч забігали трошки краще. Пара Рафінія – Ямал… Хто в захисті? "Судді, ми гравці технічні тому не любимо коли нас штовхають… б’ють, а ви дозволяєте без карток нас постійно це робити." Думки господарів Пенальті був. Гюндоган хоч і перший претендент, утім забивати все-ж-таки ТРЕБА! PS У цілому плюси…ТРИ бали, ТРЕТЯ гра на НУЛЬ та трошки краще рухалися МІНУСИ: Вчергове травма та ганяємо молодняк, особливо Ямала. Ну так забив переможний, але як вплине на здоров’я ці перевантаження? Нереалізований пенальті, що «здобутий травмою». Більше половина заблокованих ударів… То як говорив один знайомий: «Він добре їздить, правда пішоходів НЕ помічає!». Невже не бачите куди б'єте?
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0
1
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Вarcelinius
09.03.2024 в 00:05
А этот юный Кубарси ничё так, с интеллектом защитник. Правильно выбирает позиции, держит зону и всё такое... Только бы не сломали. Для Новой Барсы без хави очень пригодится.
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