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Реал Мадрид – Сельта Виго. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.03.2024
"Сливочные" продолжают погоню за чемпионством
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Чемпионат Испании, 28 тур
10 марта, 19:30. "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)
Главный арбитр: Марио Мелеро Лопес
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Несмотря на хороший отрыв "Реала" от преследователей, чемпионская гонка в Испании все еще продолжается. Любая потеря очков может принести изменения в турнирной таблице. Однако сегодня "сливочные" встретятся с представителем практически зоны вылета. Отсутствие победы в таком матче можно приравнять к провалу.
Новости Реала
В прошлую среду "сливочные" встречались в Лиге чемпионов с "Лейпцигом". Команда Анчелотти подошла к этому поединку с лидирующей позиции, ведь в первом поединке в Германии она победила. Эта встреча далась куда тяжелее. Хотя и именно "Реал" открыл счет в матче в середине второго тайма, "быки" сразу же сравняли. Более того, по ходу матча "Лейпциг" мог забивать еще. Три сейва и одна исправлена собственная ошибка – на счету Лунина.
В предыдущем туре Ла Лиги мадридцы тоже не победили. "Валенсия" во встрече 2 марта на 30 минуте уже вела в счете 2:0 (со вторым голом от Яремчука). Атакующего давления "сливочных" команда Барахи не выдержала, поэтому два пропущенных гола "лос чес" были достаточно логичны. Даже три, однако третье взятие ворот арбитры не засчитали из-за того, что мяч залетел в сетку после финального свистка. Не так критично: "Реал" все равно лидирует в Примере, опережая "Жирону" на четыре очка с матчем (против "Сельты") в запасе.
Кадры хозяев
Во встрече с "Валенсией" главным в схватке с арбитром после финального свистка был Беллингем – он пропустит этот поединок из-за дисквалификации. Также отсутствуют Куртуа, Алаба и Милитао.
Новости Сельты
В предыдущем туре "кельты" впервые за четыре матча одержали победу. Это были достаточно утомительные три очка против полного аутсайдера чемпионата "Альмерии", да еще и гол был забит в большинстве. Команда Бенитеса значительно превосходила своего соперника. А вот в матче 26 тура против еще одного представителя зоны вылета "Кадиса" такой позитив о "Сельте" сказать нельзя.
Хотя и “кельты” вели в счете 2:0 в гостевом матче, во втором тайме они все равно пропустили дважды. В том числе и гол на 90+10 минуте. Потеря очков против прямого конкурента в борьбе за выживание может многое стоить в конце сезона. В настоящее время "Сельта" находится на 17 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на два зачетных пункта с сегодняшним матчем в запасе.
Кадры гостей
У команды из Виго чуть больше потерь. Точно не сыграют Айду, Тапию, Ристич и Дотор. Также под вопросом участие 19-летнего Сведберга, который вышел на поле по ходу второго тайма в матче с “Кадисом”, забил гол и был обратно заменен. У него травма лодыжки.
Последние пять матчей Реала и Сельты
Последние пять встреч хозяев
- 06.03. Реал – Лейпциг 1:1 (ЛЧ)
- 02.03. Валенсия – Реал 2:2 (Ла Лига)
- 25.02. Реал – Севилья 1:0 (Ла Лига)
- 18.02. Райо Вальекано – Реал 1:1 (Ла Лига)
- 13.02. Реал – Реал 0:1 (ЛЧ)
Последние пять встреч гостей
- 01.03. Сельта – Альмерия 1:0 (Ла Лига)
- 25.02. Кадис – Сельта 2:2 (Ла Лига)
- 17.02. Сельта – Барселона 1:2 (Ла Лига)
- 11.02. Хетафе – Сельта 3:2 (Ла Лига)
- 04.02. Осасуна – Сельта 0:3 (Ла Лига)
Последние пять личных встреч между командами
25.08.23. Сельта – Реал 0:1 (Ла Лига)
22.04.23. Реал – Сельта 2:0 (Ла Лига)
20.08.22. Сельта – Реал 1:4 (Ла Лига)
02.04.22. Сельта – Реал 1:2 (Ла Лига)
12.09.21. Реал – Сельта 5:2 (Ла Лига)
Турнирная таблица чемпионата Испании
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Реал
|27
|20
|6
|1
|56 - 18
|66
|2
|Жирона
|28
|19
|5
|4
|59 - 33
|62
|3
|Барселона
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4
|Атлетико
|28
|17
|4
|7
|55 - 31
|55
|5
|Атлетик
|27
|14
|8
|5
|46 - 26
|50
|6
|Реал Сосьедад
|28
|11
|10
|7
|40 - 31
|43
|7
|Бетис
|27
|10
|12
|5
|32 - 29
|42
|8
|Валенсия
|27
|11
|7
|9
|32 - 31
|40
|9
|Лас-Пальмас
|27
|10
|7
|10
|29 - 29
|37
|10
|Осасуна
|28
|10
|6
|12
|31 - 39
|36
|11
|Хетафе
|28
|8
|11
|9
|36 - 42
|35
|12
|Вильярреал
|27
|8
|8
|11
|43 - 49
|32
|13
|Алавес
|27
|7
|8
|12
|25 - 33
|29
|14
|Мальорка
|28
|5
|12
|11
|24 - 35
|27
|15
|Севилья
|27
|6
|9
|12
|33 - 40
|27
|16
|Райо Вальекано
|27
|5
|11
|11
|23 - 37
|26
|17
|Сельта
|27
|5
|9
|13
|30 - 39
|24
|18
|Кадис
|28
|3
|13
|12
|20 - 38
|22
|19
|Гранада
|27
|2
|8
|17
|30 - 57
|14
|20
|Альмерия
|27
|0
|9
|18
|25 - 55
|9
Ставки и коэффициенты на матч Реал – Сельта
Прогноз матча Реал – Сельта от UA-Football
За последние семь поединков "сливочные" забили 11 голов, четыре из которых – в ворота "Жироны". Соперники были разные, а вот проблема с забитыми голами и большие провалы в обороне – всегда. "Сельта" в гостях забила абсолютно во всех матчах этого года. К сожалению, для Лунина, сегодня он тоже может пропустить. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,99).
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