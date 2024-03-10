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Реал - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Реал - Сельта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Реал - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

У "Реала" открыт путь к чемпионству. Но расслабляться все же команда Карло Анчелотти не имеет права. С "Сельтой" обязательно нужно брать три очка. Мадридцам в этом поможет украинец Андрей Лунин.

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Матч Примеры состоится в воскресенье, 10-го марта, в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO.

Примера

"Реал" - "Сельта"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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