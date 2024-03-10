Реал - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

У "Реала" открыт путь к чемпионству. Но расслабляться все же команда Карло Анчелотти не имеет права. С "Сельтой" обязательно нужно брать три очка. Мадридцам в этом поможет украинец Андрей Лунин.

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Матч Примеры состоится в воскресенье, 10-го марта, в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO.

Примера

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2