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Реал - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал - Сельта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
У "Реала" открыт путь к чемпионству. Но расслабляться все же команда Карло Анчелотти не имеет права. С "Сельтой" обязательно нужно брать три очка. Мадридцам в этом поможет украинец Андрей Лунин.
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Матч Примеры состоится в воскресенье, 10-го марта, в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO.
Примера
"Реал" - "Сельта"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Реал - СельтаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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