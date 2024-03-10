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"Мы в Ла Лиге считаем это неправильным". Тебас - о телевидении Реал Мадрида
Продолжает критиковать действия Реал Мадрида
Фото: twitter.com/LaLiga
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас продолжает критиковать телевидение "Реал Мадрида".
"Видеоролики мадридского телевидения создают напряженную обстановку. Одно дело говорить об ошибках, а другое — показывать видео перед игрой. Мы в Ла Лиге считаем это неправильным", — сказал Тебас.
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"Los vídeos de Real Madrid Televisión están creando un estado de crispación".— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 9, 2024
Javier Tebas, en #DeportePlus pic.twitter.com/AgfuSw0znz
Напомним, в конце февраля на канале Real Madrid TV были представлены ошибки арбитра Исидро Диаса де Мэри, который обслуживал матч "Севильи" против "Реал Мадрида". Сразу же после инцидента "Севилья" подала жалобу в Федерацию футбола Испании.
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