"Мы в Ла Лиге считаем это неправильным". Тебас - о телевидении Реал Мадрида

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас продолжает критиковать телевидение "Реал Мадрида".

"Видеоролики мадридского телевидения создают напряженную обстановку. Одно дело говорить об ошибках, а другое — показывать видео перед игрой. Мы в Ла Лиге считаем это неправильным", — сказал Тебас.

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"Los vídeos de Real Madrid Televisión están creando un estado de crispación".



Javier Tebas, en #DeportePlus pic.twitter.com/AgfuSw0znz — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 9, 2024

Напомним, в конце февраля на канале Real Madrid TV были представлены ошибки арбитра Исидро Диаса де Мэри, который обслуживал матч "Севильи" против "Реал Мадрида". Сразу же после инцидента "Севилья" подала жалобу в Федерацию футбола Испании.