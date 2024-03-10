  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Мы в Ла Лиге считаем это неправильным". Тебас - о телевидении Реал Мадрида
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мы в Ла Лиге считаем это неправильным". Тебас - о телевидении Реал Мадрида

Испания
Обновлено

Продолжает критиковать действия Реал Мадрида

"Мы в Ла Лиге считаем это неправильным". Тебас - о телевидении Реал Мадрида

Фото: twitter.com/LaLiga

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас продолжает критиковать телевидение "Реал Мадрида".

"Видеоролики мадридского телевидения создают напряженную обстановку. Одно дело говорить об ошибках, а другое — показывать видео перед игрой. Мы в Ла Лиге считаем это неправильным", — сказал Тебас.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, в конце февраля на канале Real Madrid TV были представлены ошибки арбитра Исидро Диаса де Мэри, который обслуживал матч "Севильи" против "Реал Мадрида". Сразу же после инцидента "Севилья" подала жалобу в Федерацию футбола Испании.

По теме
yellow-arrow
Цыганков сегодня пройдет МРТ-обследование. Врачи Жироны не слишком рассчитывают на оптимизм – ТаТоТаке
yellow-arrow
Реал Мадрид – Сельта Виго. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура чемпионата Испании
yellow-arrow
Барселона собирается подписать центрфорварда Баварии
Реал (Мадрид) Хавьер Тебас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
10.03.2024 в 12:52
Та виказувати обурення, а РЕАЛьно штрафувати потрібно за таки дії Вони не звертають уваги, що наприкінці першого тайму суддя не зупинив гольову атаку, коли гравці Реалу знесли суперника. І що так званий третій гол відбувся далеко не тільки за межами часу матчу, але і компенсованого!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
10.03.2024 в 12:52
Та виказувати обурення, а РЕАЛьно штрафувати потрібно за таки дії Вони не звертають уваги, що наприкінці першого тайму суддя не зупинив гольову атаку, коли гравці Реалу знесли суперника. І що так званий третій гол відбувся далеко не тільки за межами часу матчу, але і компенсованого!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости