Черноморец сегодня сыграет с вице-чемпионом зимнего Кубка Одессы

Одесский "Черноморец" не отступает от давно начатой ​​традиции проводить матчи на следующий день после официального поединка. Таким играм болельщики и журналисты обычно дают разные определения – "спарринг", "контрольный матч", "товарищеский матч". Тренерский же штаб "моряков" называет их тренировочными. Подобные встречи преследуют цель обеспечить необходимой игровой практикой новичков и тех футболистов, которые накануне были в запасе или провели на поле меньшую часть матча. Так было, когда "Черноморец" возвращался из Киева после официальных поединков с "Оболонью" и "Динамо", так планируется и сегодня.

По неофициальной информации, незадействованные или недостаточно задействованные во вчерашней игре с полтавской "Ворсклой" подопечные Романа Григорчука встретятся с местным любительским коллективом "Титан", который накануне стал вице-чемпионом в зимнем Кубке Одессы.

Интересно, что в тренерский штаб этой команды входят два бывших игрока "Черноморца" - Юрий Кулиш и Андрей Телесненко.